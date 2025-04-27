ºå¿À¡¦¾®È¨¤ÎÈþµ»¤¬¥Á¡¼¥àµß¤Ã¤¿¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡È°ìÊâÌÜ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Îý½¬¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î26Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÈáÌÄ¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢´¿À¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Á°¿Ê¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¡¦¾®È¨¤Î¡È¿À¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é6Ï¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥°¥é¥Ö¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó1»àËþÎÝ¤À¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Êü¤Ã¤¿ÄËÎõ¤Ê±Ô¤¤ÂÇµå¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤ØÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ã¯¤â¤¬µð¿Í¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò³Ð¸ç¤·¤¿½Ö´Ö¡£»°Í·´Ö¤Ç¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢78¥¥í¤ÎÇØÈÖ¹æ38¤¬Éñ¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë¹¥Êá¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤ÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇµå¤Ï¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Î·¹¸þ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¡ÊÆóÍ·´Ö¤Ë¡Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡°ìÊâÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¡ÈÄ¶È¿±þ¡É¥¥ã¥Ã¥Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¡¢Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï³°¤ØÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ç¤â¿ôÊâ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÃÙ¤ì¤¿¤éÂÇµå¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¾®È¨¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¸¬Â½¡Ê¤±¤ó¤½¤ó¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤éÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¿°ìÊâÌÜ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥¸¥ã¥ó¥×°ìÈÖ¤ÇÂÇµå¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£7²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5¡½2¤È¤Ê¤Ã¤¿8²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¥À¥á²¡¤·¤ÎÃæµ¾Èô¡£¡Ö¾®Ã«Ìî¡ÊÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¡Ë¥³¡¼¥Á¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¾Íè¤Ø¸þ¤±¤¿¡ËÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Í··â¤ÎÄê°ÌÃÖ¡£¹âÂ´7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤³¤½¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë