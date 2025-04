セルティック、4試合を残してリーグ4連覇を決める！　前田大然と旗手怜央は先発で5発大勝に貢献

セルティックは26日、スコティッシュ・プレミアシップ第34節のダンディー・ユナイテッド戦に5−0と勝利した。この結果、4試合を残して、スコティッシュ・プレミアシップ4連覇を決めた。前節終了時点で26勝3分4敗の成績を残し、勝ち点「81」で首位を独走するセルティックは、今節はダンディー・ユナイテッドの本拠地に乗り込んだ。セルティックに所属する前田大然、旗手怜央がともにスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、30分に右コーナーキックからオウンゴールが生まれ、セルティックが先手を取ると、38分には左サイドを抜け出した前田のクロスボールをニコラス・ゲリット・キューンが押し込み、追加点を奪う。前半アディショナルタイムには、またも左サイドを突破した前田がマイナスへ折り返すと、アダム・イダがスルーし、最後はフリーのキューンが左足で流し込む。セルティックが3点をリードして前半を終えた。

🏆 CHAMPIONS AGAIN!



Celtic are crowned Champions of Scotland for the fourth season in a row!



Huge congratulations to Brendan Rodgers and the Bhoys 👏#FOURItsAGrandOldTeam | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/bDnQH2baov