¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×»³ËÜÍ³¿¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£´»Íµå¡¢£µ²ó£³¼ºÅÀ¤ÇËÜµò½é¹õÀ±
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£°¡¼£³¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê£²£µÆü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ£µ²ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡£ËÜµò½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥É·³¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡õ£³Ï¢ÇÔ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡»³ËÜ¤¬ºòµ¨¿·¿Í²¦¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÅê¤²Éé¤±¤¿¡£º£µ¨£²ÇÔÌÜ¤Ïºòµ¨¤«¤éÄÌ»»£±£µ»î¹çÌÜ¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤à¡Ë¤ÇËÜµòÃÏ½é¹õÀ±¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à¤Î°¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¡£¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢£²»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡££´·î£´»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¼«ÀÕÅÀ¡££³»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤¬£±£¸²ó¡¢Ï¢Â³¼«ÀÕÅÀ¤Ê¤·¤Ï£²£±²ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤À¤±¤Ç£³£²µå¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¥ï¡¼¥¹¥È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â£²£²Ç¯£¸·î£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´»Íµå¡££µ²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤òµ¯ÅÀ¤Ë£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡·è¤·¤ÆÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£¶¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤¬¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡Ö¸½ºß¡¢Ìîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê£²¿Í¤ÎÂÐ·è¡×¤ÈÊó¤¸¤¿°ìÀï¤ÇÇÔÀï¡£¡Ö¡Ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¡Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÍ³¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿À©µåÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ìë¤Ï¥è¥·¤é¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£²ÅÙ¤Î¥Ç¥°¥í¥à¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£¸¡££²½µÏ¢Â³¤Ç¹¥Åê¼êÂÐ·è¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀèÀ©ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥¨¡¼¥¹¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÂ¼¡¡¹¸Âç¡Ë