ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎµÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ëÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç3¿Í»àË´ ¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿ÍÂ¿¿ô¡¢Æá¿ÜIC¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼IC¤Î´Ö¤Ï8»þ´ÖÈ¾¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á
¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÆÊÌÚ¸©Æâ¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬¤Û¤«¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎµÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ëÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç3¿Í»àË´ ¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿ÍÂ¿¿ô¡¢Æá¿ÜIC¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼IC¤Î´Ö¤Ï8»þ´ÖÈ¾¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎÆá¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬¤Û¤«¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¸ß¤¤¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤âµ¯¤¡¢½÷À1¿Í¤¬»àË´¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌÆ»¾å¤êÀþ¤ÏÆá¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤¹¤®¤«¤é¤¤ç¤¦¸áÁ°6»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½8»þ´ÖÈ¾¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£