ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬·´»Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÈ¿±þ¡¡¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¡J¡×ÌîÂ¼¤Î¡È·´»Ê¤¤¤¸¤ê¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¾Î»¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯4·î26Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ç7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸±Û¤¨4¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²óÀèÆ¬¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¤«¤éº¸Íã¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë±¿¤Ö4¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÃ´Åö¡£ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¥¨¥é¡¼¤·¤¿»þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¨¤¤°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¤ÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤â°ìÆü°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£·´»Ê¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡£¾®³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÌîÂ¼Áª¼ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄù¤á¡¢ÌîÂ¼¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤¸¤é¤ì¤¿·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤³¤ÎÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¡¤½¤í¤½¤í¤³¤¤¤Ä¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤È¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡ÖËè²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·³Ú¤·¤¤¡Á3Ç¯´Ö¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌîÂ¼¤Ø¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¡J¡×¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î³¨Ê¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤Æµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£