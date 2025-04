5月3日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜 後10:00〜後10:54)の出演アーティストと歌唱楽曲が26日、発表された。[Alexandros]、いきものがかり、&TEAM、Travis Japan(※50音順)が出演する。結成25周年のいきものがかりがトークゲストとして登場する。大小さまざまなニュースでいきものがかりの“今”を深掘り。名曲「気まぐれロマンティック」を披露する。「気まぐれロマンティック」をライブで披露し、話題となったTWICE・NAYEON(ナヨン)からのVTRメッセージも届く。最新曲「彩り」も歌唱する。

&TEAMがトークゲストとして同番組初登場を果たす。Kを本気で陸上部にスカウトしようとしていた青山学院大学・陸上競技部監督の原晋氏が緊急参戦。原監督が&TEAMに聞きたい個人的すぎる質問とは。さらに、メンバー全員の身体能力を原監督が確かめる。デビュー曲「Under the skin」と最新曲「Go in Blind(月狼)」をパフォーマンスする。歌唱ゲストには[Alexandros]、Travis Japanが決定。2010年にデビューし、大規模なアリーナツアーやワールドツアーなどを成功させ、日本のみならず海外でも広く評価されている、日本を代表するロックバンド[Alexandros]は、最新曲「超える」を披露する。2022年に世界デビューを果たし、昨年につづき、今年も世界5都市でワールドツアーの開催が決定するなど、グローバルに活躍するTravis Japanは、来月公開の映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」をパフォーマンスする。【5月3日放送『with MUSIC』出演アーティスト】※50音順MC:有働由美子アーティストナビゲーター:松下洸平ゲスト:[Alexandros]、いきものがかり、&TEAM、Travis Japan