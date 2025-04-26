[4.26 プレミアリーグ第34節](AMEXスタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 20 カルロス・バレバ

DF 27 マッツ・ビーファー

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

MF 7 ソリー・マーチ

MF 11 シモン・アディングラ

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 33 マット・オライリー

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 2 タリク・ランプティ

DF 16 E. Cashin

DF 34 ヨエル・フェルトマン

DF 60 C. Tasker

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 22 三笘薫

MF 25 ディエゴ・ゴメス

FW 17 ヤンクバ・ミンテ

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 33 エメルソン・パルミエリ

FW 14 モハメド・クドゥス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

MF 4 カルロス・ソレール

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 39 アンディ・アービング

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

グレアム・ポッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります