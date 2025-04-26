ブライトンvsウエスト・ハム スタメン発表
[4.26 プレミアリーグ第34節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 20 カルロス・バレバ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 16 E. Cashin
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 60 C. Tasker
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 33 エメルソン・パルミエリ
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
グレアム・ポッター
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 20 カルロス・バレバ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 11 シモン・アディングラ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 16 E. Cashin
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 60 C. Tasker
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 33 エメルソン・パルミエリ
FW 14 モハメド・クドゥス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 4 カルロス・ソレール
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
グレアム・ポッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります