加藤和樹が、6月11日にシングル「Chocolate」のミュージックビデオを公開した。現在ミュージカル『フランケンシュタイン』に出演中の加藤だが、デビュー20年目を迎える記念日である4月26日にはタワーレコード新宿店にてリリースイベントを開催。多くのファンが店頭に駆けつけ加藤との交流を深めた。さらに同日、リリースに先駆けて「Chocolate」のミュージックビデオを公開。楽曲はどんな時でも優しく寄り添い、お守りのように包み込んでくれるようなポップチューンだ。MVでは加藤のさまざまな表情が映し出され、彼の魅力をより身近に感じられる作品となっている。

シングル「Chocolate」



2025年6月11日(水)発売■Type-A(CD+DVD)価格:2,800円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. Flaming ice (CDKK2 Live ver.)4. 青空 (Respection Live ver.) ※THE BLUE HEARTS カバー「Chocolate」MV+メイキングDVD■Type-B(CD)定価:\1,700円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. Flaming ice (CDKK2 Live ver.)4. 青空(Respection Live ver.) ※THE BLUE HEARTS カバー■Type-C(CD)定価:\1,700円(税込)1. Chocolate2. Still Go!3. 歌うたいのバラッド(Respection Live ver.) ※斉藤和義カバー4. 接吻(Respection Live ver.) ※Original Love カバー※特典情報の詳細はテイチクエンタテインメントHPにて