¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¶ÍÀ¸£Ð£Ç£±¡¡ÀÐÅÏÅ´Ê¼¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½éÍ¥½Ð
¡¡¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¶ÍÀ¸¡Ë
¡¡ÀÐÅÏÅ´Ê¼¡Ê£µ£°¡Ë¡áÅìµþ¡¦£·£´´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¡¢½àÍ¥£¹£Ò¤Ç¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡¢£±Ãå¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££¶¹æÄú¤Î¹¾¸ý¹¸À¸¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬£²¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¤¤¡¢£²¹æÄú¤ÎÅòÀî¹À»Ê¡ÊÂçºå¡Ë¤¬£³¥«¥É¤Ë°ú¤¯¿ÊÆþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐÅÏ¤Ï¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¹¥£Ó¤«¤é¤¢¤¶¤ä¤«¤ËÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£³ÆüÌÜ¤«¤é¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤Ï¾å¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¿¤Ó¤ÏÅòÀîÁª¼ê¤Ë¤À¤¤¤Ö¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤Ó¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥Ú¥é¤È¼è¤êÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÍ¥¾¡Àï¤Ø¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ÎÊ¡²¬£Ç£±¡¦¼þÇ¯µÇ°¤Çº£Ç¯½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¶á¶·¤Ï¹¥Ä´¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤Ç¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ä´À°ÌÌ¤Çµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¡£Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£´ØÅìÂåÉ½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£