¸µµð¿Í¡¦¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬3¾¡ÌÜ ¸µÆü¥Ï¥à¡¦²¦ÇðÍ»¡¢ÄÌ»»700°ÂÂÇÃ£À® ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¸µµð¿Í¤Çº£µ¨¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬25Æü¡¢ÃÏ¸µ¡ÊÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¡Ë¤Ç¤ÎÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
12Æü¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¡¢18Æü¤Î³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤ò¸Þ²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤ÇÏ»¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âæ¹Ý¤Î²¦ÇðÍ»¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ì²ó¤Ë»°¿¶¡¢»Í²ó¤Ë°ì¥´¥í¡¢¼·²ó¤ËÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶å²ó¤Ë¤ÏÃ±ÂÇ¤òÊü¤ÁCPBLÄÌ»»700°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÎÁ°¿ÈµåÃÄ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¦¤ÏºòÇ¯¡¢Âæ¹Ý¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂæÏÑµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅý°ì¤¬4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
12Æü¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¡¢18Æü¤Î³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤ò¸Þ²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤ÇÏ»¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âæ¹Ý¤Î²¦ÇðÍ»¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ì²ó¤Ë»°¿¶¡¢»Í²ó¤Ë°ì¥´¥í¡¢¼·²ó¤ËÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶å²ó¤Ë¤ÏÃ±ÂÇ¤òÊü¤ÁCPBLÄÌ»»700°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤ÎÁ°¿ÈµåÃÄ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿²¦¤ÏºòÇ¯¡¢Âæ¹Ý¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂæÏÑµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅý°ì¤¬4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë