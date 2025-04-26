ボルフスブルクvsフライブルク スタメン発表
[4.26 ブンデスリーガ第31節](フォルクスワーゲン・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 33 ダビド・オドグ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
※22:30開始
<出場メンバー>
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 39 パトリック・ビマー
MF 40 ケビン・パレデス
FW 23 ヨナス・ウィンド
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 33 ダビド・オドグ
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 19 ロブロ・マイェル
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります