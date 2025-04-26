＜氣志團万博2025＞、11月幕張メッセにて2DAYS開催
＜氣志團万博2025＞の開催が決定した。
昨年は日程と会場を移しての開催がトピックとなった＜氣志團万博＞。今年の開催は昨年に引き続き、11月15日（土）、16日（日）に幕張メッセでの開催となるかたちだ。
出演アーティスト、チケット情報等は後日発表となる。
また、氣志團ワンマンライブ＜氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱 "俺らがいちばん熱い夏"＞の開催もあわせて発表となった。こちらは23年ぶりとなる日比谷野音での開催となる。
＜サントリー オールフリー presents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson＞
2025年11月15日(土)、16日(日) 千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホール
9:00開場/10:30開演
料金：1日入場券 15,000円 / 2日通し入場券 27,000円
青春18入場券 10,000円
※青春18入場券対象：小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方
※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る）
主催：オフィス男闘呼塾エンターテインメント
企画：オフィス男闘呼塾エンターテインメント
制作：氣志團万博2025実行委員会 / THE FOREST
特別協賛：サントリー株式会社 / エプソン販売株式会社
協賛：株式会社クラブハリエ
協力：株式会社イープラス
問合：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (weekday 12:00-18:00)
一般発売日: 10/4(土）10:00〜
先行情報：氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付(先着)
受付期間：2025/4/26(土)21:00〜5/25(日)23:59まで
【URL】https://fc.kishidan.com/ (PC・スマホ)
※お名前入りメモリアルチケット付き
※おしゃまな記念品贈呈
＜氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱 "俺らがいちばん熱い夏"＞
2025年8月17日(日) 日比谷野外大音楽堂
16:15開場/17:00開演
料金：（全席指定）一般 8,969円（税込）/ 学割（18歳以下）6,966円（税込）
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