4Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëGK¡×¤È¤ÎPK¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿·³ãFW¾®¸«ÍÎÂÀ
[4.26 J1Âè12Àá Çð 1-1 ¿·³ã »°¶¨FÇð]
¡ÖÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ò¸Ø¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¼«Í³¤ò¿·³ã¤¬Ã¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÎMFÅÏ°æÍý¸Ê¤¬Íî¤Á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·³ã¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢ÅÏ°æ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF·§ºä¸÷´õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òMF½©»³Íµµª¤¬Ã¥¼è¡£FW¾®¸«ÍÎÂÀ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢DF¸Å²ìÂÀÍÛ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤Ë¤¢¤º¤±¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDFÀ®À¥½×Ê¿¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·³ã¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Çð¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤«¤éÃ¥¤¨¤¿PK¡×(¾®¸«)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¥´¡¼¥ëÎ¢¤òËä¤á¤¿¿·³ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½³¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¸«¡£¡ÖºòÆü¤ÎPKÎý½¬¤Ç2ÅÙÏ¢Â³¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤Çµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Çð¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¿·³ã¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿GK¾®Åçµü²ð¡£¾»Ê¿¹â¤ò·Ð¤Æ¿·³ã¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾®¸«¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤é4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿GK¤À¡£¾®¸«¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¾®¹ï¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¡£¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëGK¤Î1¿Í¡×¤È¤ÎPK¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾®¸«¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÇð¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Àá¡¦µþÅÔÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ù¿¹´ÆÆÄ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë²ù¤ä¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö½ç°Ì¤ò»×¤¨¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø¾¡¤ÁÅÀ1¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Îº£¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î19°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¿·³ã¡£¼¡Àï¤Ï29Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)
¡ÖÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ò¸Ø¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¼«Í³¤ò¿·³ã¤¬Ã¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÎMFÅÏ°æÍý¸Ê¤¬Íî¤Á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿·³ã¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢ÅÏ°æ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF·§ºä¸÷´õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òMF½©»³Íµµª¤¬Ã¥¼è¡£FW¾®¸«ÍÎÂÀ¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢DF¸Å²ìÂÀÍÛ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤Ë¤¢¤º¤±¤ë¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDFÀ®À¥½×Ê¿¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·³ã¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Çð¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤«¤éÃ¥¤¨¤¿PK¡×(¾®¸«)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¥´¡¼¥ëÎ¢¤òËä¤á¤¿¿·³ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½³¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¸«¡£¡ÖºòÆü¤ÎPKÎý½¬¤Ç2ÅÙÏ¢Â³¤Ç³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤Çµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Çð¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¿·³ã¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿GK¾®Åçµü²ð¡£¾»Ê¿¹â¤ò·Ð¤Æ¿·³ã¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¾®¸«¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤é4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿GK¤À¡£¾®¸«¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¾®¹ï¤ß¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¡£¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëGK¤Î1¿Í¡×¤È¤ÎPK¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾®¸«¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÇð¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë2ÅÀÌÜ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç90Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Àá¡¦µþÅÔÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ù¿¹´ÆÆÄ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤Ë²ù¤ä¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö½ç°Ì¤ò»×¤¨¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø¾¡¤ÁÅÀ1¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Îº£¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡
¡¡¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î19°Ì¤È¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¿·³ã¡£¼¡Àï¤Ï29Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡±ü»³Åµ¹¬)