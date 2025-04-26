¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ê½»Âð»öÎã4Áª¡§Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ä¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ë
´Ö¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¥°¥ó¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤ì¤ë¡Ö»êÊ¡¤Î¶õ´Ö¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿4¤Ä¤Î½»Âð»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¸Í·ú¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Case1.¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÙ¤Ë¾öÉß¤¤Î¿Þ½ñ¼¼¡£¿²Å¾¤ó¤Ç¤âÁëÊÕ¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¤âOK¡ª
¡üS¤µ¤ó¤Î²È¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Àß·×¡¿ÀÄÌÚÎ§Åµ¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼É÷»í¿Í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤½ñÅ¹¤òºÆ¸½
¼Ú·Ê¤ÎÎÐ¤ò¼è¤ê¹þ¤à²£Ä¹¤ÎÁë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊS¤µ¤ó¤Î²È¤Î2³¬¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬Ãæ¿´¤Î´Ö¼è¤ê¤Î²È¤Ç¤¹¡£
ÁëºÝ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ÉÂê¤ò¤·¤¿¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ªÃã¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊºÊ¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢¾öÉß¤¤Î¿Þ½ñ¼¼¤¬¡£¡Ö¾²¤¬1ÃÊ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤Ê¬¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÃÊº¹¤Ë¹ø¤«¤±¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¾ö¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×¡ÊÉ×¡Ë¡£¿Þ½ñ¼¼¤Î±ü¤Ë¤ÏÇ¼¸Í¤ò·ó¤Í¤¿½ñºØ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁëÊÕ¤Ë¹ø¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾ö¤Ë¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¿Þ½ñ¼¼¤Î±ü¤Ë¤ÏÇ¼¸Í¤ò·ó¤Í¤ëÉ×¤Î½ñºØ¤òÀßÃÖ¡£DK¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Case2.ËÜ¤ò¤¤¤Ä¤âÄ¯¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÍÑ¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ë²È
¡üM¤µ¤ó¤Î²È¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Àß·×¡¿¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ç¥³¡¼¥ë¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼É÷»í¿Í
Éã¤¬·ú¤Æ¤¿ÃÛ30Ç¯¤Û¤É¤Î²È¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿M¤µ¤ó¡£°¦Ç¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊËÜ¤ò¤¤¤Ä¤âÄ¯¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Î³×Ä¥¤ê¥ª¥Ô¥¢¥à¥½¥Õ¥¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ó¥¬ÊÉ¤ä¹õ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¬¥é¥¹¤Î»ÅÀÚ¤ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿LDK¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊËÜÃª¤¬¶õ´Ö¤Î¼ç¤Ç¤¹¡£
É×ºÊÇ°´ê¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°ËÜÃª¤Ï¡¢°¦Ç¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãª¤Î°ìÉô¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥³¤âµ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼¸Í¤È¤·¤Æ2³¬¤ËÀß¤±¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥ë¡¼¥à¡£¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¾ö¤òÉß¤¤Þ¤·¤¿¡£
Case3.¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Î¥Ù¤ÇLDK¤Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤òÊ»Àß¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª
¡üK¤µ¤ó¤Î²È¡¡ºë¶Ì¸©¡¡Àß·×¡¦»Ü¹©¡¿¥Ä¥Ð¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¡¡»£±Æ¡¿¿åÃ«°½»Ò
¤³¤Á¤é¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿30ÂåÉ×ÉØ¤Î¤ªÂð¤Ç¤¹¡£LDK¤Î°ì²è¤Ë¡¢½ñÅ¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãª¤ò¥³¤Î»ú·¿¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¾åÉô¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡ÖBOOKS¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¡£¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Ë¤ÏIKEA¤Î¤Ä¤ê¸ÍÃª¤òÀßÃÖ¤·¤¿½ñºØ¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é³«ÊüÅª¤ÊÂÐÌÌ¥¥Ã¥Á¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î½ÐÁë²¼¤ËÂ¤ºî¤·¤¿Èâ¤Ä¤¼ýÇ¼¤Ï¡¢±ü¹Ô¤Ìó15cm¤ÎÀõ·¿¤Ë¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤ËÜ¤äCD¡¢DVD¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ä½ñºØ¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¡£É×ÉØ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Case4.¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡¢Å·°æ¤Þ¤Ç¤¢¤ëËÜÃª¤òÇÛÃÖ
¡üU¤µ¤ó¤Î²È¡¡ÅìµþÅÔ¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦Àß·×¡¿EcoDeco¡¡»£±Æ¡¿ÈÓ³Âó»Ê
30Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬Êë¤é¤¹¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Î¥Ù»öÎã¤Ç¤¹¡£Ìó100Ö¤È¤¤¤¦¹¤µ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢³Æ¥¾¡¼¥ó¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²á¤´¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1985Ç¯ÃÛ¤Î¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÉ¼°¹½Â¤¤Î¤¿¤áÂç¤¤ÊÎÂ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎÂ¤òµÕ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤È¤é¤¨¡¢¹¤¤¶õ´Ö¤ò»ë³ÐÅª¤ËÊ¬¤±¤ëÌò³ä¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¼êÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤½¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÂ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¾ì¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Å·°æ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ëËÜÃª¤òÇÛÃÖ¡£Â¤ºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥È½Å»ë¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤È¤Ï¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ýÇ¼²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¤ä¤ä±ü¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°ÏÂ¼¼¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¸½ºß¤ÏÉ×¤Î»Å»ö´ù¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤É¤è¤¯¤³¤â¤ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç¯Îð¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ï¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹