ウェストハム・ユナイテッドは今夏クラブの絶対的な主力選手を失う可能性がある。



『TBR Football』によると、トッテナム・ホットスパーはウェストハムに所属するイングランド代表MFジャロッド・ボーウェンの獲得を検討しているという。



2020年1月にウェストハムに完全移籍して以降、ここまで公式戦通算233試合に出場し、70ゴールを記録するなどクラブの絶対的な主力として活躍しているボーウェン。今季も怪我がありながらもプレミアリーグでここまで29試合に先発出場し、9ゴール5アシストと圧巻の活躍を見せている。





