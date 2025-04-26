【クイーンエリザベス2世カップ】リバティアイランドは11番ゲート…日本馬3頭が出走
日本時間4月27日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）の出馬表が発表された。
●クイーンエリザベス2世カップ（G1）
第8R：3歳上・芝2000m
発走予定時刻：日本時間 4月27日(日) 17:40（現地時間 16:40）
JRA発売レース
・出走予定日本馬
タスティエーラ（牡5・美浦・堀宣行）
プログノーシス（牡7・栗東・中内田充正）
リバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正）
【ドバイターフ】中内田師「申し訳ない気持ちで一杯」…リバティアイランドはまさかの8着ゴリアットは9番ゲートから
馬番：1
ゴリアット
せん5・57・C.スミヨン
F.グラファール
ゲート番：9
馬番：2
プログノーシス
牡7・57・J.マクドナルド
中内田充正
ゲート番：6
馬番：3
タスティエーラ
牡5・57・D.レーン
堀宣行
ゲート番：10
馬番：4
カリフ
せん6・57・A.デフリース
F.ナス
ゲート番：2
馬番：5
エルヴェンセドール
せん6・57・Z.パートン
S.マーシュ
ゲート番：1
馬番：6
ストレートアロン
せん6・57・M.プーン
P.イウ
ゲート番：5
馬番：7
エンスード
せん5・57・B.アヴドゥラ
J.サイズ
ゲート番：4
馬番：8
モーメンツインタイム
せん5・57・J.モレイラ
C.シャム
ゲート番：7
馬番：9
キャップフェラ
せん4・57・C.ウィリアムズ
K.ルイ
ゲート番：8
馬番：10
ルビーロット
せん4・57・H.ボウマン
D.ヘイズ
ゲート番：3
馬番：11
リバティアイランド
牝5・55.5・川田将雅
中内田充正
ゲート番：11