Cö shu Nieが、HYDEと初タッグを組んだ楽曲「MAISIE」を6月11日（水）にCDリリースすることが決定した。表題曲は現在放送中のアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマとして仕様されている作品。シングル化にあたり、初回仕様限定盤ではアニメキービジュアルステッカー2種と描き下ろしジャケットスマホステッカーが特典封入される。また、カップリングには中村未来書き下ろしによる新曲「Change」を収録する。こちらは多彩な音楽的背景を内包し、オルタナティヴ・メタルサウンドに影響を受けた独自のサウンドに仕上がった。

ニューシングル「MAISIE」

2025年6月11日（水）発売

タイアップ：アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマ



形態/価格：初回仕様限定盤 AICL-4763 ￥2,300（税込）

初回仕様：アニメ描き下ろし絵柄EPサイズデジパック仕様、アニメキービジュアル2種＆描き下ろしジャケットスマホステッカー（封入）

購入URL https://smar.lnk.to/Hc0pXL

※各店舗購入者特対象典決定。詳細は追って発表いたします。





先行配信URL https://smar.lnk.to/MAISIE



収録内容

1. MAISIE

2. Change

3. MAISIE -TV Size-

4. MAISIE -Instrumental-

5. Change -Instrumental-



■作家クレジット

MAISIE： Written by HYDE, Miku Nakamura, hico

Change： Written by Miku Nakamura

2025年6月11日（水）発売タイアップ：アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマ形態/価格：初回仕様限定盤 AICL-4763 ￥2,300（税込）初回仕様：アニメ描き下ろし絵柄EPサイズデジパック仕様、アニメキービジュアル2種＆描き下ろしジャケットスマホステッカー（封入）購入URL https://smar.lnk.to/Hc0pXL※各店舗購入者特対象典決定。詳細は追って発表いたします。先行配信URL https://smar.lnk.to/MAISIE収録内容1. MAISIE2. Change3. MAISIE -TV Size-4. MAISIE -Instrumental-5. Change -Instrumental-■作家クレジットMAISIE： Written by HYDE, Miku Nakamura, hicoChange： Written by Miku Nakamura

Cö shu Nieライブ情報

台北公演＜Cö shu Nie Live in Taipei＞

日程：2025年5月24(土)

場所：Breeze MEGA Studio



＜Cö shu Nie Oneman show -赤い月が堕ちる-＞

公演日 2025年6月1日2(木)

場所 恵比寿 LIQUIDROOM

時間 開場/18:00 開演/19:00

-チケット情報-

スタンディング（整理番号付き） \6,600(税込み)

＊お一人様1公演4枚まで

＊当日1ドリンク別途

＊6歳以上有料

＊未就学児入場不可



＜中国公演＞

日程 2025年６月27日（金）

場所 上海

日程 2025年6月29日（日）

場所 北京

台北公演＜Cö shu Nie Live in Taipei＞日程：2025年5月24(土)場所：Breeze MEGA Studio＜Cö shu Nie Oneman show -赤い月が堕ちる-＞公演日 2025年6月1日2(木)場所 恵比寿 LIQUIDROOM時間 開場/18:00 開演/19:00-チケット情報-スタンディング（整理番号付き） \6,600(税込み)＊お一人様1公演4枚まで＊当日1ドリンク別途＊6歳以上有料＊未就学児入場不可＜中国公演＞日程 2025年６月27日（金）場所 上海日程 2025年6月29日（日）場所 北京

HYDEライブ情報

＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞

2025年6月21日(土), 22日(日), 24日(火), 25日(水) Zepp Haneda(TOKYO)

2025年7月6日(日) Zepp Sapporo

2025年7月12日(土), 13日(日) Zepp Fukuoka

2025年7月16日(水), 17日(木) Zepp Osaka Bayside

2025年7月23日(水), 24日(木) Zepp Nagoya

2025年8月29日(金) Circo Volador / メキシコシティ (メキシコ)

2025年9月5日(金) Caupolican Theatre / サンティアゴ (チリ)

2025年9月7日(日) Palermo Groove / ブエノスアイレス (アルゼンチン)

2025年9月14日(日) Carioca Club / サンパウロ (ブラジル)

and more...

＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞2025年6月21日(土), 22日(日), 24日(火), 25日(水) Zepp Haneda(TOKYO)2025年7月6日(日) Zepp Sapporo2025年7月12日(土), 13日(日) Zepp Fukuoka2025年7月16日(水), 17日(木) Zepp Osaka Bayside2025年7月23日(水), 24日(木) Zepp Nagoya2025年8月29日(金) Circo Volador / メキシコシティ (メキシコ)2025年9月5日(金) Caupolican Theatre / サンティアゴ (チリ)2025年9月7日(日) Palermo Groove / ブエノスアイレス (アルゼンチン)2025年9月14日(日) Carioca Club / サンパウロ (ブラジル)and more...

作品情報

アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』

◆放送情報

毎週土曜日各局にて放送中

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：毎週土曜23:30〜

MBS毎週土曜27:08〜

AT-X： 毎週月曜21:00〜

ABEMA（地上波同時配信）ほか各配信サイトにて配信中

https://www.kuroshitsuji.tv/emeraldwitch/#onair

※配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。



◆ストーリー

19世紀英国――

名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは

13歳の主人シエル・ファントムハイヴとともに

“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。



女王の命により、ドイツで起こる不可解な死亡事件の調査へ赴くセバスチャンとシエル。

足を踏み入れただけで呪い殺されるという”人狼（ヴェアヴォルフ）の森”について真相を探る二人に

おぞましい呪いが降り注ぐ――。



◆スタッフ

原作 枢やな (掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)

監督 岡田堅二朗

シリーズ構成 吉野弘幸

キャラクターデザイン 清水祐実

サブキャラクターデザイン 郄田 晃

総作画監督 清水祐実・郄田 晃・清水裕輔・猪口美緒・寒川 歩

色彩設計 横田明日香

美術設定 伊良波理沙（KUSANAGI）

美術監督 根本邦明（KUSANAGI）

テクニカルディレクター 佐久間悠也

撮影監督 金森つばさ

CGディレクター 伊藤達弘

編集 小口理菜

音楽 川粼 龍

音響監督 明田川 仁

制作 CloverWorks



◆キャスト

セバスチャン・ミカエリス 小野大輔

シエル・ファントムハイヴ 坂本真綾

ジークリンデ・サリヴァン 釘宮理恵

ヴォルフラム 小林親弘

フィニアン 梶 裕貴

メイリン 加藤英美里

バルドロイ 東地宏樹

スネーク 寺島拓篤

タナカ 麦人



© Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler © Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』◆放送情報毎週土曜日各局にて放送中TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：毎週土曜23:30〜MBS毎週土曜27:08〜AT-X： 毎週月曜21:00〜ABEMA（地上波同時配信）ほか各配信サイトにて配信中https://www.kuroshitsuji.tv/emeraldwitch/#onair※配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。◆ストーリー19世紀英国――名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは13歳の主人シエル・ファントムハイヴとともに“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。女王の命により、ドイツで起こる不可解な死亡事件の調査へ赴くセバスチャンとシエル。足を踏み入れただけで呪い殺されるという”人狼（ヴェアヴォルフ）の森”について真相を探る二人におぞましい呪いが降り注ぐ――。◆スタッフ原作 枢やな (掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)監督 岡田堅二朗シリーズ構成 吉野弘幸キャラクターデザイン 清水祐実サブキャラクターデザイン 郄田 晃総作画監督 清水祐実・郄田 晃・清水裕輔・猪口美緒・寒川 歩色彩設計 横田明日香美術設定 伊良波理沙（KUSANAGI）美術監督 根本邦明（KUSANAGI）テクニカルディレクター 佐久間悠也撮影監督 金森つばさCGディレクター 伊藤達弘編集 小口理菜音楽 川粼 龍音響監督 明田川 仁制作 CloverWorks◆キャストセバスチャン・ミカエリス 小野大輔シエル・ファントムハイヴ 坂本真綾ジークリンデ・サリヴァン 釘宮理恵ヴォルフラム 小林親弘フィニアン 梶 裕貴メイリン 加藤英美里バルドロイ 東地宏樹スネーク 寺島拓篤タナカ 麦人

関連リンク

◆HYDE オフィシャルサイト

◆HYDE オフィシャルX

◆HYDE オフィシャルInstagram

◆Cö shu Nie オフィシャルサイト

◆Cö shu Nie オフィシャルX

◆Cö shu Nie オフィシャルInstagram

◆HYDE オフィシャルX◆HYDE オフィシャルInstagram◆Cö shu Nie オフィシャルサイト◆Cö shu Nie オフィシャルX◆Cö shu Nie オフィシャルInstagram

あわせてCö shu Nieの新ビジュアルも公開となった。“ダーク”と“ポップ”な世界観が融合したバンドの独創的なスタイルを楽しんでほしい。Cö shu Nieは今後、5月24日(土)台北ワンマンライブ＜Cö shu Nie Live in Taipei＞、6月12日（木）リキッドルームワンマンライブ＜Cö shu Nie Oneman show - 赤い月が堕ちる -＞、6月27日（金）29日（日）中国ワンマン公演＜Cö shu Nie Live in China＞など国内外での単独公演開催が決定している。