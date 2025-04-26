布袋寅泰、＜GUITARHYTHM VIII TOUR＞追加公演を日本武道館で開催
布袋寅泰の全国ツアー＜HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR”＞が4月26日(土)高崎芸術劇場 大劇場よりスタート。その追加公演として、8月11日(月・祝)に日本武道館で＜GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”＞が開催されることが決定した。
全国24ヶ所28公演にわたるツアーはツアー初日を前に完売公演が相次ぎ、追加公演へも大きな注目が集まるところ。進化と興奮を重ねながら走り続けるステージの集大成が、日本武道館でどのような輝きを放つのか期待される。
■追加公演＜GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”＞
開場 16時30分 / 開演 17時30分
チケット料金: 全席指定 12,000円(税込)
※3歳未満入場不可(3歳以上有料）
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます。
公演url: https://jp.hotei.com/special/g8tour/
■beat crazy 先行抽選
5月2日(金)18:00〜5月8日(木)23:59
※2025年4月29日(火・祝)時点で正会員の方が対象になります。
■アルバム『GUITARHYTHM VIII』
https://Hotei.lnk.to/guitarhythm_8ID
【Deluxe Edition A】
・CD+BD：9,000円＋税 (税込9,900円)
・CD+DVD：8,500円＋税 (税込9,350円)
●BD / DVD：＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”＞2024年12月6日(金)日本武道館
※2024年12月6日(金)日本武道館で行われた＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 1 “The HITS”＞を完全収録。
▼映像内容(BD、DVD共通)
スリル
BE MY BABY
Marionette
RUSSIAN ROULETTE
NOCTURNE No.9
CIRCUS
ラストシーン
季節が君だけを変える
1990
Battle Without Honor or Humanity
Give It To The Universe
STILL ALIVE
さらば青春の光
SURRENDER
バンビーナ
B・BLUE
恋をとめないで
Dreamin’
Stereocaster
C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
POISON
【Deluxe Edition B】
・CD+BD：9,000円＋税 (税込9,900円)
・CD+DVD：8,500円＋税 (税込9,350円)
●BD / DVD：＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”＞2024年12月7日(土)日本武道館
※2024年12月7日(土)日本武道館で行われた＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 2 “The HISTORY”＞を完全収録。
▼映像内容(BD、DVD共通)
NO. NEW YORK
Marionette
BAD FEELING
BE MY BABY
PROPAGANDA
MATERIALS
MEMORY
DANCING WITH THE MOONLIGHT
FLY INTO YOUR DREAM
SUPERSONIC GENERATION
GOOD SAVAGE
DIVING WITH MY CAR
TEENAGE EMOTION
LONDON GAME
MERRY-GO-ROUND
C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
Dreamin’
Stereocaster
Battle Without Honor or Humanity
LONELY★WILD
POISON
バンビーナ
【完全数量限定盤】
・CD+2BD：14,000円+税 (税込15,400円)
・CD+2DVD：13,000円+税(税込14,300円)
●BD / DVD：
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”＞2024年12月6日(金)日本武道館
＜LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”＞2024年12月7日(土)日本武道館
それぞれ全曲収録
※＜Day 1 “The HITS”＞と＜Day 2 “The HISTORY”＞2日分の映像を収録。FC限定で、GUITARHYTHM柄BOXにて発送。
【通常盤】
・CD：3,000円＋税 (税込3,300円)
▼CD収録内容 ※全12曲
01. Jump
02. No More Killing
03. 憂鬱なジキル
04. Love is
05. Side by Side (feat. Char)
06. Finally
07. Falling
08. オフィーリア
09. Boogie Woogie Under Moonlight
10. Move Your Body (feat. 石野卓球)
11. Funk It Up
12. Ghost of Pain (G8 ver.)
■＜HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR”＞
4月27日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
4月29日(火/祝) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
5月03日(土/祝) 岩手・奥州市文化会館 Zホール 大ホール
5月04日(日/祝) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)大ホール
5月10日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール
5月11日(日) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
5月17日(土) 新潟・新潟県民会館 大ホール
5月18日(日) 富山・富山オーバード・ホール 大ホール
5月25日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
5月28日(水) 神奈川・相模女子大学グリーンホール 大ホール
6月01日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール
6月06日(金) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
6月08日(日) 北海道・函館市民会館 大ホール
6月15日(日) 東京・NHKホール
6月20日(金) 大阪・フェスティバルホール
6月21日(土) 大阪・フェスティバルホール
6月28日(土) 佐賀・佐賀市文化会館 大ホール
6月29日(日) 熊本・熊本城ホール メインホール
7月11日(金) 千葉・市川市文化会館 大ホール
7月12日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール
7月19日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月20日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月26日(土) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール
7月27日(日) 京都・ロームシアター京都 メインホール
8月02日(土) 広島・上野学園ホール
8月03日(日) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場
8月09日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
▼チケット
全席指定：\11,000(税込)
※3歳未満入場不可(3歳以上有料)
※お子様の会場における安全責任は、同行保護者に負っていただきます
関連リンク
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