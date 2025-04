布袋寅泰の全国ツアー<HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR”>が4月26日(土)高崎芸術劇場 大劇場よりスタート。その追加公演として、8月11日(月・祝)に日本武道館で<GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”>が開催されることが決定した。全国24ヶ所28公演にわたるツアーはツアー初日を前に完売公演が相次ぎ、追加公演へも大きな注目が集まるところ。進化と興奮を重ねながら走り続けるステージの集大成が、日本武道館でどのような輝きを放つのか期待される。

■アルバム『GUITARHYTHM VIII』



2025年4月16日(水)リリースhttps://Hotei.lnk.to/guitarhythm_8ID【Deluxe Edition A】・CD+BD:9,000円+税 (税込9,900円)・CD+DVD:8,500円+税 (税込9,350円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館※2024年12月6日(金)日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 1 “The HITS”>を完全収録。▼映像内容(BD、DVD共通)スリルBE MY BABYMarionetteRUSSIAN ROULETTENOCTURNE No.9CIRCUSラストシーン季節が君だけを変える1990Battle Without Honor or HumanityGive It To The UniverseSTILL ALIVEさらば青春の光SURRENDERバンビーナB・BLUE恋をとめないでDreamin’StereocasterC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSPOISON【Deluxe Edition B】・CD+BD:9,000円+税 (税込9,900円)・CD+DVD:8,500円+税 (税込9,350円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館※2024年12月7日(土)日本武道館で行われた<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History” Day 2 “The HISTORY”>を完全収録。▼映像内容(BD、DVD共通)NO. NEW YORKMarionetteBAD FEELINGBE MY BABYPROPAGANDAMATERIALSMEMORYDANCING WITH THE MOONLIGHTFLY INTO YOUR DREAMSUPERSONIC GENERATIONGOOD SAVAGEDIVING WITH MY CARTEENAGE EMOTIONLONDON GAMEMERRY-GO-ROUNDC'MON EVERYBODYGLORIOUS DAYSDreamin’StereocasterBattle Without Honor or HumanityLONELY★WILDPOISONバンビーナ【完全数量限定盤】・CD+2BD:14,000円+税 (税込15,400円)・CD+2DVD:13,000円+税(税込14,300円)●BD / DVD:<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HITS”>2024年12月6日(金)日本武道館<LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “The HISTORY”>2024年12月7日(土)日本武道館それぞれ全曲収録※<Day 1 “The HITS”>と<Day 2 “The HISTORY”>2日分の映像を収録。FC限定で、GUITARHYTHM柄BOXにて発送。【通常盤】・CD:3,000円+税 (税込3,300円)▼CD収録内容 ※全12曲01. Jump02. No More Killing03. 憂鬱なジキル04. Love is05. Side by Side (feat. Char)06. Finally07. Falling08. オフィーリア09. Boogie Woogie Under Moonlight10. Move Your Body (feat. 石野卓球)11. Funk It Up12. Ghost of Pain (G8 ver.)