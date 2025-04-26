Cö shu Nie feat. HYDE、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』OPテーマ「MAISIE」をCDリリース
■カップリングには、中村未来書き下ろしによる新曲「Change」を収録！Co shu Nieの新ビジュアルも公開
Co shu Nie feat. HYDE（Coの「o」は、ウムラウトありが正式表記）が新作CD「MAISIE」を6月11日にリリースする。
Co shu NieとHYDEによる初コラボが実現した表題曲は、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマで、オルタナティブメタルサウンドに影響を受けた独自のサウンドが印象的。CDにはこの曲に加え、中村未来書き下ろしによる新曲「Change」が収録される。
また、初回仕様限定盤には、アニメキービジュアルステッカー2種と描き下ろしジャケットスマホステッカーを封入。
“ダーク”と“ポップ”な世界観が融合したバンドの独創的なスタイルが印象的な新ビジュアルも公開された。
リリース情報
2025.06.11 ON SALE
SINGLE「MAISIE」
アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』作品サイト
https://www.kuroshitsuji.tv/emeraldwitch/#onair
Co shu Nie OFFICIAL SITE
https://coshunie.com
HYDE OFFICIAL SITE
https://www.hyde.com