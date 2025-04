「upsy-daisy」の意味は？「up-a-daisy」を変形した言葉で...？【1分英会話】

正解は「よいしょ」でした!

「up-a-daisy」はこけた子どもを立ち上がらせるときや、力を出すときに使えるフレーズ。

日本語の「よいしょっ!」や「せーのっ!」のニュアンスに近いですよ。

「My son fell down, so I needed him to stand up. And I said "Upsy-daisy!”」

(私の息子が転んでしまい、立ち上がらせる必要があった。なので私は「よいしょっ!」と言った)