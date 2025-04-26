É×¤Ï6ºÐ²¼¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡Ä¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Êà²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¸åÆ£¥¢¥Ê¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¡¢¹¥¤¡×
ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥ÈÁ°¤Ë¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸åÆ£À²ºÚ(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¶¦¤Ë4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°´È·òÅÍ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢29¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö#Î®¹Ô¤ê¤Î¥¢¥ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¸åÆ£¥¢¥Ê¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¡¢¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡ÖGoing!Sports&News¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£21Ç¯10¤Ë»°´È¤È·ëº§¡¢ÍâÇ¯10·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¡£24Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂà¿¦¡£