米ロサンゼルスで開催の映画祭「TCM Classic Film Festival 2025」に、『スター・ウォーズ』生みの親ジョージ・ルーカスが特別登壇し、トークショーを披露した。80歳のルーカスが公の場で作品を語るのはますます貴重な機会となっている。

この映画祭ではオープニング・ナイト上映として、公開45周年を迎えた『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』(1980)をフィーチャー。ルーカスは壇上に登場し、30分強にわたるトークを展開した。

George Lucas discusses why Yoda speaks backwards as “Star Wars: The Empire Strikes Back” opens the Classic Film Festival