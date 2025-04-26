¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¤¥¤´é¤Ë!!¡×77ºÐ¡ß49ºÐ¡¢ÍÌ¾¡¦¿Æ»Ò¥·¥ó¥¬¡¼à²ÈÂ²°¦á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤«¤±»»¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢°û¤ß²á¤®¡Ä¡×¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î2¿Í
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹»³ÎÉ»Ò(77)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤Î¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¾ÂÀÏ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÂê¤·¡¢23Æü¤Ë49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö³¤¤Î¸«¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¡¢¡¢³Ú¤·¤¤Ìë¡£¸á¸å¤«¤é¿¼ÌëËø¡¢ÎÉ¤¯°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤¤ªÃÂÀ¸²ñ¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤Èù¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢°û¤ß²á¤®¤ÎÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ø¤Î½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¾ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢À¸¤ó¤ÀÎÉ»Ò¤µ¤ó¤È¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬77ºÐ¡¢Ä¾ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬49ºÐ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤«¤±»»¤Î¤è¤¦¤Êº£Ç¯¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿´¤¬¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¤¥¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í!!¡×¡Ö¤ª2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£