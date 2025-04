ここまで進化した！ 令和の「立ち食いそば」8選

昨今、クオリティの高い立ち食いそばのお店が続々とオープン。今回は令和の立ち食いそばのお店を編集部セレクトでご紹介!

手軽にサクッと食べられる立ち食いそばは、小腹が空いている時や急いでる時などに便利ですよね。昨今、クオリティが高い立ち食いそばのお店も続々とオープンしていて、目が離せません!

今回は、令和にオープンしたクオリティの高い立ち食いそばのお店を、編集部セレクトでお届けします!

1. そば・うどん処 福太郎(東京・大島)

かき揚げそば 写真:お店から

大島駅前にある、朝5時からオープンしている「そば・うどん処 福太郎」。玉ねぎとえびがゴロゴロと入ったかき揚げは、食べ応えがあり、満足いくこと間違いなし。

2. SUBA VS(東京・渋谷)

名物!肉そば温泉玉子+すばのお出汁で炊いたご飯(海苔バター風味) 出典:かわたすさん

<店舗情報>◆そば・うどん処 福太郎住所 : 東京都江東区大島6-9-15 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

看板のない人気店として有名な京都の立ち食いそば店「SUBA」と、ワインショップの「VIRTUS」が融合した新店舗「SUBA VS」が2024年9月、渋谷にオープン。

季節限定のメニューも 出典:spica☆kirariさん

全国から厳選したその時期の一番良いそば粉で毎日オリジナル麺を作り、そばつゆは利尻昆布と本ガツオ、サバ、ウルメイワシなど、上質な素材で引いた関⻄風のだしを使用しているそう。

詳しくはこちら→https://magazine.tabelog.com/articles/410635

3. にはち(東京・平和島)

ちくわ天そば 出典:peaberry70さん

<店舗情報>◆SUBA VS住所 : 東京都渋谷区渋谷1-15-8 宮益ONビル 1FTEL : 070-3080-1847

10人程度入れる店内で、注文ごとにところてんのように製麺機からそばを押し出して茹でるシステム。器から出るほど大きいちくわ天は見た目のインパクト大!

4. 立ち喰いそばうどん 松石(東京・高田馬場)

きつねそば 出典:龍馬の子孫?さん

<店舗情報>◆にはち住所 : 東京都大田区大森本町2-31-16TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月18日、高田馬場にオープンした「立ち喰いそばうどん 松石」は、濃くて甘辛いつゆが懐かしさを感じる昭和テイスト。麺は「むらめん」、天ぷらは「天ぷらいわた」という、立ち食いそば界では有名な会社から仕入れています。

詳細はこちら→https://magazine.tabelog.com/articles/419090

5. 立喰いそば でん(東京・戸越銀座)

丸チョウそば 出典:立ち食いそばと私さん

<店舗情報>◆立ち喰いそばうどん 松石住所 : 東京都新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年11月11日、戸越銀座駅改札のすぐ隣にオープンした「立喰いそば でん」。

限定20食の「丸チョウそば」は、鮮度のいい丸チョウ(小腸)がたんまり入っていて、この脂身の甘みが濃いめのだしにぴったり。食欲をそそります。

詳細はこちら→https://magazine.tabelog.com/articles/432884



6. Vegan Soba Tokyo Ayler(東京・笹塚)

かき揚げそば 出典:マクロビマウスさん

<店舗情報>◆立喰いそば でん住所 : 東京都品川区平塚1-5-9TEL : 03-6426-6146

東北沢と下北沢の間の井の頭通り沿いに2024年12月1日、オープンした「Vegan Soba Tokyo Ayler」はヴィーガン立ち食いそばのお店です。

鰹節の代わりにシイタケなどの茸類でだしを取っていて、麺も卵は不使用。後味は軽やかで、さっぱり。

詳細はこちら→https://magazine.tabelog.com/articles/432884



7. 麺処 盛盛(東京・富士見台)

肉蕎麦 出典:伝説の町さん

<店舗情報>◆Vegan Soba Tokyo Ayler住所 : 東京都世田谷区北沢4-24-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

大量のネギと、たっぷりの豚肉がのった名物の「肉蕎麦」。そばは特注の極太麺で、コシや歯応えがあるので食べ応え十分。弾力のある肉はかめばかむほど旨みが出てきて、だしと合わさると止まらないおいしさです。



8. 豊はる(東京・小川町)

チャーシュー・生卵きしめん 出典:ルセロさん

<店舗情報>◆麺処 盛盛住所 : 東京都練馬区貫井3-6-3TEL : 03-6826-2796

これでもかとのったチャーシューのビジュアルが食欲をそそります。やわらかなチャーシューの旨みが口いっぱいに広がり、だしとの相性抜群です。

やわらかくプリプリのきしめんとのハーモニーがたまらないおいしさで、また食べたくなる味です。



<店舗情報>◆豊はる住所 : 東京都千代田区神田小川町3-11-10 只野ビル 1FTEL : 03-6826-9426

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post ここまで進化した! 令和の「立ち食いそば」8選 first appeared on 食べログマガジン.