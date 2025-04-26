¡ãÂîµå¡äÇÏÎ¶À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯4·î24Æü¡¢ß°ÞÜ¿·Ê¹¤ÏÃæ¹ñÂîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÏÎ¶¡Ê¥Þ¡¼¡¦¥í¥ó¡ËÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Ê¤¼¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¡¢20Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿36ºÐ¤ÎÇÏ¤¬23Æü¤ËÃæ¹ñÂîµå¶¨²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï°úÂàÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼¡²ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¨²ñÉû²ñÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÇÏ¤ÎÁªÂò¤Ï¡ÖÆ±À¤Âå¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Î½Ì¿Þ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÏ¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤¬ËÌµþÂÎ°éÂç³Ø¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Âç³Ø±¡À¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤ËIOC¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÉÍýÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£º£²ó¤ÎÉû²ñÄ¹Áª½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ÎÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ1976Ç¯¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Ï¡¢ÇÏ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÛÊ¸²½¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£µ»½Ñ¤äÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿È¯Å¸¤ÎÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¤¬ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¤é¤È¶¦¤ËÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊ¸²½¸òÎ®¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¼«¤é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ÇÏ¤ÎÁª¤ó¤ÀÊý¸þÀ¤À¤È¤·¡¢ÇÏËÜ¿Í¤¬¡ÖÃæ¹ñÂîµå³¦¤¬60Ç¯°Ê¾å¶¯¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿³¬ÁØ¹½ÃÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£º£¸å¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°éÀ®¤äÃæ¹ñÂåÉ½¤Î³¬ÁØ¹½ÃÛ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²óÆ±¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿Î¹ñÎÂ¡Ê¥ê¥¦¡¦¥°¥ª¥ê¥¢¥ó¡Ë»á¤ÎÀ¤Âå¤¬Áª¼ê¤«¤é¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÇÏ¤ÎÀ¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤êÂîµåµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿¼¤¯ÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥µ»°Ê³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¯Å¸¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤âÆ±ÍÍ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Èà¤é¤¬¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÃÎ·Ã¡×¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¶¥µ»¤Î¶¯¼Ô¡×¤«¤é¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¼Ô¡×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Åª¤Ê°ÕµÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë