ほろ苦コーヒーのジェンダーレスな香りに包まれて心地よく自分磨き！ペリカン石鹸『バスプレッソ コーヒーボディスクラブ』

ペリカン石鹸『バスプレッソ コーヒーボディスクラブ』

Price:2,200yen(in tax)

[商品番号]PBPRESO

[商品容量]180g

[全成分]

コーン油、石ケン素地、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、(ロブスタコーヒーノキ/アラビアコーヒーノキ)種子、塩化Na、水、ジグリセリン、ミツロウ、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トウモロコシ穂軸、ベヘニルアルコール、アラビアコーヒーノキ種子エキス、ロブスタコーヒーノキ種子エキス、テウチグルミ殻粒、アンズ種子、グルコマンナン、アロエベラ液汁、カラギーナン、水添パーム油、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、ラウレス-50、尿素、クエン酸、EDTA-4Na、BG、フェノキシエタノール、ペンチレングリコール、香料

[販売チャネル]

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、バラエティーショップ など

ペリカン石鹸は、コーヒー原料メーカーと連携して、これまで廃棄されていたドリップ後のコーヒーをアップサイクルする活用法を開発したバリスタ・粕谷 哲の活動に賛同し、地球にやさしいエシカルなコーヒー素材を原料として使用した、ボディスクラブを2025年4月10日(木)より販売中。

持続可能な社会に貢献しながら、身体のゴワゴワを磨ける『バスプレッソ(BATHPRESSO) コーヒーボディスクラブ/以下 バスプレッソ』をジェンダーレスな香ばしいコーヒーの香りとともに楽しめます。

■ほろ苦コーヒーのジェンダーレスな香りに包まれて。

こだわり素材の『バスプレッソ』で、心地よく自分磨き!

毎日のバスタイムをより充実した時間に。

使うたびにお肌がアップデートされて、自分磨きをしている実感が得られるようなスクラブを目指して、香ばしいコーヒーの香りを楽しめる新アイテム『バスプレッソ』を開発しました。

香りだけでなく、本物のコーヒーのドリップ後の原料をアップサイクルしている、こだわりのスクラブです。

■世界No.1のバリスタが、開発に協力!

コーヒー素材をボディスクラブに活用することで、持続可能な社会に貢献

『バスプレッソ』の開発協力に参加しているのは、世界No.1のバリスタとして知られる、粕谷 哲氏。

コーヒーの抽出技術を競う世界大会「World Brewers Cup(ワールドブリュワーズカップ) 2016」でアジア人として初めて世界制覇を達成、コーヒーの魅力を発信し続けている粕谷。

原料メーカーと連携して、それまで捨てられていたドリップ後のコーヒーをアップサイクルする活用法を開発。

原料の売り上げの一部は東南アジア・南米などのコーヒー農園や、周辺地域の環境改善に取り組む団体へ寄付しています。

ペリカン石鹸もこの活動に賛同、地球にやさしいエシカルなコーヒー素材をボディスクラブの原料として使用することで、持続可能な社会に貢献しています。

本物のコーヒー素材を活用!持続可能な社会に貢献した、ボディスクラブ

■コーヒー原料の開発協力者プロフィール

株式会社Philocoffea 代表取締役 粕谷 哲氏

粕谷 哲(かすや てつ)

株式会社Philocoffea(フィロコフィア) 代表取締役

2016年6月、World Brewers Cup 2016にてアジア人初の世界制覇を達成。

現在、世界各地でセミナーやワークショップを行い、精力的に次世代のバリスタ育成や一般消費者に向けてコーヒーの魅力を発信している。

■構想から開発、完成まで3年!ペリカン石鹸初のコーヒー原料を配合したボディスクラブ

ボディスクラブに使用しているコーヒー原料

コーヒー原料をどのような商品にアップサイクルするべきか。

試行錯誤を重ねながら商品化まで3年以上かかって完成した『バスプレッソ』。

本物のコーヒー由来の「コーヒースクラブ(*1)」と「コーヒーオイル(*2)」をダブルで配合しています。

また、「コーヒースクラブ(*1)」以外にも5種類のスクラブ剤を配合することで、理想の質感を生み出しました。

コーヒースクラブ(*1):本物のコーヒーが原料。

天然由来の多孔質なコーヒー種子が、汚れを吸着し、溜まった角質をオフします。

コーヒーオイル(*2):角質ケア後のお肌を優しく潤す、コーヒー種子から抽出された希少なオイル配合しています。

石けんスクラブ:石けん素地を砕いて使用した、洗浄力のあるスクラブ。

洗って良し、磨いて良しの優しいスクラブ剤です。

ソルトスクラブ(*3):頑固な角質にアプローチする、天然由来の粗塩スクラブは、お肌を引き締める効果があるとも言われています。

3種の植物由来のスクラブ(*4):「クルミ」「トウモロコシ」「アンズ」を配合した細かい粒子で、さらにスベつる肌を目指します。

■磨きたいけど、潤いも欲しい!植物性オイル(*5)を約50%配合し、角質層をなめらかに保湿

角質層をなめらかに保湿ケアしてくれる、リッチな使用感

スパチュラやスプーン、もしくは手で適量を取って、お肌に直接塗って洗うのが『バスプレッソ』の使いかた。

トウモロコシ由来の植物性オイル(*5)を約50%も配合することで、角質層をなめらかに保湿ケアしてくれる、リッチな使用感です。

さらに、よけいなものは加えない「お肌想いの無添加」処方もうれしいポイント。

パラベン、合成着色料、シリコンは不使用で、お肌を健やかに保ちます。

*1 洗浄補助成分:(ロブスタコーヒーノキ/アラビアコーヒーノキ)種子

*2 保湿成分:ロブスタコーヒーノキ種子エキス、アラビアコーヒーノキ種子エキス

*3 角質除去成分:塩化Na

*4 角質除去成分:テウチグルミ殻粒、トウモロコシ穂軸、アンズ種子

*5 保湿成分:コーン油

