西村 幸蘭がIELTS「オーバーオール9.0」達成―日本育ちでも世界最高水準へ！ネイティブキャンプ

ネイティブキャンプは、高校1年生(※取得当時)のネイティブキャンプ会員・西村 幸蘭さんが、IELTSオーバーオール9.0を達成したことを発表しました。

■純ジャパ高校生が驚異のスコアを記録

帰国子女でもなく、留学経験もない“純ジャパ”の高校1年生であるネイティブキャンプ会員・西村 幸蘭さんが、IELTSにおいてオーバーオール9.0を達成しました。

オーバーオールスコア9.0は、IELTSにおける最高評価「エキスパートユーザー」に該当し、英語を自由自在に使いこなせることを示しています。

ネイティブスピーカーであっても取得が難しいこのスコアは、まさに世界最高水準の英語力の証といえます。

日本人受験者の平均スコアが「5.9」である中、帰国子女でも留学経験もない純ジャパの高校生がこの快挙を成し遂げたことは、日本の英語教育においても非常に大きな意義を持ちます。

この成果は、ネイティブキャンプの充実したカリキュラムと質の高い講師陣が、英語学習において着実な成果を生んでいることを裏付けています。

留学経験がなくても、効果的な学習方法と継続的な努力によって、英語力は大きく伸ばすことが可能です。

■西村 幸蘭さんのコメント

「とても嬉しいです!初めて受験した前回、ライティング以外は9.0だったのですが、今回のライティングが前回より難しく感じ、Task2が本に載っているパターンとは少し変わっていたので、前より悪いかも、と落ち込んでいました。

正直言って、all9.0がとりたかったのですが、やはり難しいですね。

学校のテストがあり、一週間ほどしか時間がなかったので、仕方ないです。

IELTS受験前は全く考えていませんでしたが、オーストラリア科学奨学生プログラムに参加予定なので、アカデミックライティングも含めて頑張りたいと思います。」

■ネイティブキャンプの特徴

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 4時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界135ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と23,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数3,000万回を超え、多くの方に利用されています。

ネイティブキャンプ キッズ

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。

バーチャル英会話講師や世界135ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

ネイティブキャンプ ビジネス

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。

レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

Native Camp Japanese

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

Native Camp American Sign Language

アメリカ手話を楽しく気軽に学べるプラットフォームです。

経験豊富な講師が丁寧に寄り添い、初心者の方でも安心して学べる環境を提供しています。

また、レッスン回数無制限・予約不要で、気軽に学習を始められます。

ネイティブキャンプ留学

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。

語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

調査概要:日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日 :2025/3/14

調査対象:「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社(日本企業)

調査方法:デスクリサーチ

調査会社:株式会社セイシン総研

