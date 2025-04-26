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Would have been a great goal by Gittens #UCL pic.twitter.com/GwUikHmFuX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2025