チェルシーはまたしても若き逸材確保に動いているようだ。



『Sky Sport』のパトリック・バーガー氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場でボルシア・ドルトムントに所属する20歳のU-21イングランド代表MFジェイミー・バイノー・ギッテンスの獲得に本腰を入れるという。



マンチェスター・シティやドルトムントの下部組織で育ったギッテンスはイングランドの世代別代表にも選出され続けるなど10代の頃から注目を浴びていた有望株。2022年7月にはドルトムントのトップチーム昇格を果たすと、ここまでは公式戦通算102試合に出場し17ゴールを記録。今季もブンデスリーガ19試合に先発出場し、8ゴール3アシストと20歳ながらもクラブの主力として結果を残している。





Would have been a great goal by Gittens #UCL pic.twitter.com/GwUikHmFuX