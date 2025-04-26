¡Úµð¿Í¡ÛËÙÅÄ¸¿µ¤¬£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¡¡¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡×Ï¢ÇÔ»ß¤á¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¤¬£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ë¡££²£¶Æü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Þ¤º¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÄÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤âÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â£¶Æü¤Ë£²·³¤Ë¹ß³Ê¡£Á°²ó£±£·Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É£·²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²·³¤Ç¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò£±£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£²Æü¤«¤é£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â£²·³¤Ç¤âÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ÎÀèÈ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐÍÞ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºå¿À¤ËÏ¢ÇÔÃæ¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÙÅÄ¡£³Ð¸ç¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£