『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は、アイドルユニット・task have Funの里仲菜月(さとなか・なつき)さんの前編。

里仲さんは2015年デビュー。翌年、アイドルユニットtask have Funのメンバーとして活動を開始。明朗ながらも落ち着いた雰囲気で、現在に至るまで高い人気を誇っている。

初グラビアは『週刊プレイボーイ』2024年23号で披露。そのフレッシュな笑顔とバランスのとれた見事な肢体でたちまち評判に。『週刊ヤングジャンプ』ほかで誌面を飾るようになる。現在はグラビアをはじめ、映画などにも出演。活動の幅を広げ、注目度は高まるばかりだ。

今回はそんな彼女にデビューまでの経緯や、初めての水着撮影に関するエピソードなどを聞いた。



ーー初グラビアの思い出を、その前後のお話とあわせて伺っています。里仲さんのデビューのきっかけは、スカウトですか?

里仲 はい。小学校6年生の時、友達と原宿に出かけた際、現在の事務所から声をかけてもらいました。ずっとモデルに憧れていたし、芸能のお仕事にも興味があったので、所属を決めました。社長に聞いたところ、当時はただの"田舎娘"だったんですけど(笑)、身長が160センチと大きく、すごく存在感があったらしいです。

ーー声をかけられるべくしてかけられたと。2016年、中学1年生の時、熊澤風花さん、白岡今日花さんとアイドルユニット『Task have Fun』を結成。里仲さんはアイドルとして活動を始めます。

里仲 もともとモーニング娘。さんのファンで、歌も踊りも興味があったので、思い切って挑戦しました。幼い頃、ダンスを習っていた時期があったので踊りはともかく、歌が壊滅的にダメ(笑)。いまは随分マシになったけど、当時はめちゃくちゃ苦労しましたね。

ーーTask have Funは「人生は課題(Task)だらけ。だったらそんなTaskを楽しみながらクリアしちゃおう!」というコンセプトのもと活動。主に単独ライブでは歌やダンス以外に、さまざまな課題に挑戦し、頑張った姿をファンに見せていました。印象的な"課題"は?

里仲 ギターですね(即答)。2ヶ月間練習して弾き語りをするという課題でしたけど、全員未経験でギターを買いに行くところからのスタート(笑)。なんとかクリアしたけどプレッシャーも練習も相当大変でした。いつも指が痛かったですし。あとはほかに規定人数を動員するため1000枚チラシ配りをしたり、モノボケしたり......。

そういえば既存の曲に新たに自分で詞をつけて歌う"作詞"があったんですけど、それも印象に残ってますね。中学生(だった自分)が書く詞ですから本当に恥ずかしかった(笑)。高1の頃(2020年)、コロナ禍で活動を自粛した後は"課題"をやる機会は減っちゃいましたけどね。



ーーそういう困難を一緒に苦労して乗り越えると、メンバー同士の結束も固くなりますね。

里仲 そう。3人とも性格は違うんですけど、考える方向は一緒だし、絆も深くなっていきました。それこそ誰かが新たなソロ仕事が決まって活躍すると、みんな我が事のように喜んだりしてね。

ーー里仲さんは他の二人より一つ下ですよね。妹的な立ち位置?

里仲 年下だけど自分的には同じ年の感覚。姉妹よりは幼馴染に近いかも。結成して10年近く経つけど、普段からずっと一緒にいます。

ーーあの、ひとつお伺いしたいんですけど、2022年に体調不良で半年ほど休養されました。あれは何があったんでしょうか?

里仲 高校を卒業した後で、それまで以上に仕事に精を出すようになったんですけど、知らずに自分のキャパを超えていたみたいで、体調を崩しちゃったんです。あと、自分は果たして芸能のお仕事に向いてるのかな、なんてことでも悩んだりして。そうしたらメンバーもスタッフさんも「ひとまずお休みしては」と優しく声をかけてくださいました。その後、心も体も回復し元気いっぱいで復帰できました。

ーーお休みして、グループへの想いも変わったんじゃないですか?

里仲 めっちゃ変わりました。メンバーやスタッフさんへの想いは強くなりましたし。あと、活動を俯瞰して見られるようになりました。それまでは自分の気持ちを優先して活動していた部分もあったんですが、それ以上にみんなを楽しませよう、満足してもらおうと、仕事意識が高くなりましたね。

ーー立派です。さてここからいよいよグラビアのお話を(笑)。里仲さんは『週刊プレイボーイ』2024年23号(5月20日発売)で初グラビアを披露します。これはどんな経緯で?

里仲 他のメンバーは女優をやったり、バラエティのお仕事とかしていたんですけど、私は特にやりたいことがなく、個人のお仕事もなかったんです。その時、思いついたのがグラビア。それまではずっと抵抗はありましたけど、もう20歳を超えていたし、あと先にふうちゃん(熊澤)がグラビアをやっていてキレイだと思ったんです。

自分もやってみたいなって。あと、グラビアで自分を知ってもらい、それを足がかりに新たなチャンスがあればいいなとも思って。すると早速、週プレさんで1ヶ月後の撮影という話が決まりました。

ーーポージングの予習とか体づくりなど、何か撮影に向けて準備しましたか?

里仲 いろいろなグラビアアイドルさんとか、それこそふーちゃんの写真を見て研究しました。実際に大きな鏡に向かってやってみたり。私、体が柔らかく、体幹が強いので大体どんなポーズでもできるけど、結構難しいですよね。筋肉痛になりましたよ(笑)。

あと、食事を和食に変えて量を制限したり、歩くなどの体づくりはちょっとやりました。撮影前日は18キロ歩きましたね。

ーー全然ちょっとじゃない(笑)。初グラビアの撮影はどこで?

里仲 埼玉県の奥にあるスタジオかな。ロケバスに乗って行ったんですけど初めてだし、車中ではさすがにちょっと緊張しましたね。

ーー現場に着いて、まずはフィッティングですよね。目の前にビキニがたくさん並んだと思いますけど、それを見て恥ずかしくなったりは?

里仲 特にはなかったです。「へー、いろんな水着があるんだな、面白い!」みたいな。

ーー冷静ですね(笑)。着替えたときも恥ずかしさはなかった?

里仲 全然です。スイッチがオンになっていたので。それまでビキニを着たことなかったし、そもそも人生でそんな裸に近い露出をしたこともなかったので、「すごいなー」とは思いましたけど。

ーーそんな冷静だとスタッフさんもびっくりしたんじゃないですか?

里仲 めっちゃ言われました。「初めてだよね?」って(笑)。でも、撮影の最初はやっぱり緊張しましたよ。緑のストライプの水着が1カット目だったんですけど、カメラマンさんに「手をこう置いて」と言われてもうまく置けなかったし。あとお腹がシワになっていないかなとか、"ポロリ"していないかなとかいろいろ気になりました(笑)。



ーーメイクはどうでした? アイドルのとは違うでしょ。

里仲 あー、そこは結構、不安でした。グラビアはナチュラルメイクじゃないですか。私自身は濃いほうが映える顔だなとずっと思っていたので、メイクされながらずっと「大丈夫かな?」って。だけど鏡で見たらめちゃキレイにしてくださって。プロの方って本当にすごいなって思いましたね。

ーー撮影は徐々にリラックスできました?

里仲 そうですね。現場でスタッフさんが何度も「大丈夫?」って声をかけてくれて、すごく気遣っていただきましたし。その後、夕方くらいに撮影が終わり、みんなでお弁当を食べて帰宅して。一息ついて一日を思い返しながらビールを飲んだんですけど、初めてといっていいくらいその美味しさがわかりました(笑)。

ーービールを! 撮影前ということでずっと絶っていたとか?

里仲 そうです。おかげでビールが大好きになりました。初めての撮影以来、グラビア終わりはビールと決めています(笑)。

ーーあははは。掲載誌は買いに行きました?

里仲 はい。発売当日の12時前くらいにコンビニに入荷されるじゃないですか。そのタイミングを見計らって行きました。本当に待ち通しかったですね。

ーー手にした時は?

里仲 いやー、感激しましたよ。コンビニに置いてある雑誌に、自分がひとりで載ることなんて初めてのこと。表紙に名前が入ってるのを見た瞬間「おーっ! 本当に載ってるよ!」ってひとりでどきどきしちゃいました。

ーー中身を見て、自分のグラビアいけてるなって思ったり(笑)?

里仲 あははは。思いました! いいじゃん!って。で、また撮影の楽しさが蘇(よみがえ)ってきたりして。でも......正直、コンビニの店頭で、週プレをじっくり見たり、買うのはちょっと恥ずかしかったです(笑)。



●里仲菜月(さとなか・なつき)

2003年7月10日生まれ 茨城県出身 身長165僉

○アイドルグループ『Task have Fun』のメンバー。3月19日(水)に3rdアルバム『Have Fun Days』を発売。

5月10日(土)からTask have Fun結成9周年記念ツアー「THIS IS TASK」を開催予定。ツアーファイナルは、5月28日(水)Zepp Shinjuku。6月7日(土)に日比谷公園大音楽堂にてTask have Fun結成10周年キックオフワンマンライブを開催予定。

テレ朝動画 logirl(ロガール)で冠番組『Task have Fun Diary』(毎週金曜17:00〜)が配信中 。

取材・文/大野智己 撮影/荻原大志