¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTask have Fun¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÈÖÄ¹¡¦Î¤ÃçºÚ·î¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ°ÊÍè¡¢¥°¥é¥Ó¥¢½ª¤ï¤ê¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦task have Fun¤ÎÎ¤ÃçºÚ·î¡Ê¤µ¤È¤Ê¤«¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë¤µ¤ó¤ÎÁ°ÊÔ¡£
Î¤Ãç¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥Ètask have Fun¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÌÀÏ¯¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯23¹æ¤ÇÈäÏª¡£¤½¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¸«»ö¤Ê»èÂÎ¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÉ¾È½¤Ë¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Û¤«¤Ç»ïÌÌ¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯23¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¤ÃçºÚ·î¤Î½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡¼¡¼½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¤ªÏÃ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤Ãç¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¹¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¤Ï¤¤¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Í§Ã£¤È¸¶½É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¤Ï¤¿¤À¤Î"ÅÄ¼ËÌ¼"¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿ÈÄ¹¤¬160¥»¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¯¡¢¤¹¤´¤¯Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¡£2016Ç¯¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢·§ß·É÷²Ö¤µ¤ó¡¢Çò²¬º£Æü²Ö¤µ¤ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØTask have Fun¡Ù¤ò·ëÀ®¡£Î¤Ãç¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Î¤Ãç¡¡¤â¤È¤â¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢²Î¤âÍÙ¤ê¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍÙ¤ê¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢²Î¤¬²õÌÇÅª¤Ë¥À¥á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ïÊ¬¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼Task have Fun¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï²ÝÂê¡ÊTask¡Ë¤À¤é¤±¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤ÊTask¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³èÆ°¡£¼ç¤ËÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹°Ê³°¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤Ê"²ÝÂê"¤Ï¡©
Î¤Ãç¡¡¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ÊÂ¨Åú¡Ë¡£2¥ö·î´ÖÎý½¬¤·¤ÆÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷Ì¤·Ð¸³¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤±¤É¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÎý½¬¤âÁêÅöÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â»Ø¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤È¤Ï¤Û¤«¤Ëµ¬Äê¿Í¿ô¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤¿¤á1000Ëç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥â¥Î¥Ü¥±¤·¤¿¤ê......¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð´ûÂ¸¤Î¶Ê¤Ë¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤Ç»ì¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤¦"ºî»ì"¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Ãæ³ØÀ¸¡Ê¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¡Ë¤¬½ñ¤¯»ì¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â1¤Îº¢¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¸å¤Ï"²ÝÂê"¤ò¤ä¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤¦º¤Æñ¤ò°ì½ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î·ëÂ«¤â¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Î¤Ãç¡¡¤½¤¦¡£3¿Í¤È¤âÀ³Ê¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤ëÊý¸þ¤Ï°ì½ï¤À¤·¡¢å«¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½Ã¯¤«¤¬¿·¤¿¤Ê¥½¥í»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê²æ¤¬»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Í¡£
¡¼¡¼Î¤Ãç¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤ÎÆó¿Í¤è¤ê°ì¤Ä²¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËåÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡©
Î¤Ãç¡¡Ç¯²¼¤À¤±¤É¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î´¶³Ð¡£»ÐËå¤è¤ê¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ë¶á¤¤¤«¤â¡£·ëÀ®¤·¤Æ10Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤Î¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2022Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈ¾Ç¯¤Û¤ÉµÙÍÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ç¤âÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤Ï¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿´¤âÂÎ¤â²óÉü¤·¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤¢¤È¡¢³èÆ°¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»Å»ö°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¤³¤³¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ªÏÃ¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¤Ãç¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯23¹æ¡Ê5·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡©
Î¤Ãç¡¡Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¤ª»Å»ö¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤ÈÀè¤Ë¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê·§ß·¡Ë¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥ì¥¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¡¢½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç1¥ö·î¸å¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÍ½½¬¤È¤«ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢²¿¤«»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¤Õ¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤Ê¶À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£»ä¡¢ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢ÂÎ´´¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÂçÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢·ë¹½Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡¢¿©»ö¤òÏÂ¿©¤ËÊÑ¤¨¤ÆÎÌ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢Êâ¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°Æü¤Ï18¥¥íÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼Á´Á³¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤³¤Ç¡©
Î¤Ãç¡¡ºë¶Ì¸©¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤Ê¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ó¥¥Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©
Î¤Ãç¡¡ÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ø¡¼¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿åÃå¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¼¡¼ÎäÀÅ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃåÂØ¤¨¤¿¤È¤¤âÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Î¤Ãç¡¡Á´Á³¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤½¤ó¤ÊÍç¤Ë¶á¤¤Ïª½Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÎäÀÅ¤À¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤ÎºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÎÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¿åÃå¤¬1¥«¥Ã¥ÈÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼ê¤ò¤³¤¦ÃÖ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯ÃÖ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤È¤ªÊ¢¤¬¥·¥ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢"¥Ý¥í¥ê"¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2024Ç¯23¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥á¥¤¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£
Î¤Ãç¡¡¤¢¡¼¡¢¤½¤³¤Ï·ë¹½¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¼«¿È¤ÏÇ»¤¤¤Û¤¦¤¬±Ç¤¨¤ë´é¤À¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¶À¤Ç¸«¤¿¤é¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥×¥í¤ÎÊý¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼»£±Æ¤Ï½ù¡¹¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
Î¤Ãç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤Î¸å¡¢Í¼Êý¤¯¤é¤¤¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ°ìÆü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥Ó¡¼¥ë¤ò¡ª¡¡»£±ÆÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡©
Î¤Ãç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ°ÊÍè¡¢¥°¥é¥Ó¥¢½ª¤ï¤ê¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£·ÇºÜ»ï¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
Î¤Ãç¡¡¤Ï¤¤¡£È¯ÇäÅöÆü¤Î12»þÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ²Ù¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂÔ¤ÁÄÌ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¤Ï¡©
Î¤Ãç¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»¨»ï¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇºÜ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£É½»æ¤ËÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡Ö¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡ËÜÅö¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤É¤¤É¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¤¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Î¤Ãç¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿»£±Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÁÉ¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â......ÀµÄ¾¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤ê¡¢Çã¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üÎ¤ÃçºÚ·î¡Ê¤µ¤È¤Ê¤«¡¦¤Ê¤Ä¤¡Ë¡¡
2003Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹165Ñ¡¡
¡û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØTask have Fun¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHave Fun Days¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éTask have Fun·ëÀ®9¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS TASK¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢5·î28Æü¡Ê¿å¡ËZepp Shinjuku¡£6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ë¤ÆTask have Fun·ëÀ®10¼þÇ¯¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Æ¥ìÄ«Æ°²è logirl¡Ê¥í¥¬¡¼¥ë¡Ë¤Ç´§ÈÖÁÈ¡ØTask have Fun Diary¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ ¡£
¸ø¼°X¡Ú@Task_Natsuki¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@natsuki_satonaka¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@okomenatsuki¡Û¡¡
¡Ø¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ù Î¤ÃçºÚ·î »£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ ²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ½µ¥×¥ì¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤·¤¿°ìºý¡£Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¥É¥¥É¥´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö