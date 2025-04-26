■New Single「BLADE」



2025年7月16日発売※TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』オープニングテーマ作詞：田邊駿一作曲：田邊駿一編曲：BLUE ENCOUNT (Sony Music Labels Inc.)ST＆DLはこちら https://BLUEENCOUNT.lnk.to/BLADE_Fateversion・初回盤（CD+BD）価格：￥4,180（税抜￥3,800）品番：SECL-3216〜17・通常盤（CD）価格：￥1,320（税抜￥1,200）品番：SECL-3218●購入特典店舗別の５種類の特典となりますので、お早めにご予約ください。https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5FXYul【対象店舗/特典内容】■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルピック■TSUTAYA … オリジナルステッカー■アニメイト … ブロマイド（アニメ盤ジャケット絵柄）■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（アニメ盤ジャケット絵柄）【注意事項】※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。