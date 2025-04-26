BLUE ENCOUNT、アニメ『真･侍伝 YAIBA』OPテーマ「BLADE」のCDリリースが決定
BLUE ENCOUNTが、ニューシングル「BLADE」を7月16日（水）にCDリリースすることが決定した。表題曲は現在放送中のTVアニメ『真・侍伝 YAIBA』のオープニングテーマに起用されている。
今年に入ってからは約5年ぶりとなる5thアルバム『Alliance of Quintetto』をリリースし、『真・侍伝 YAIBA』とのタイアップ決定に田邊駿一(Vo, G)から「震えました」とのコメントも記憶に新しいBLUE ENCOUNT。新曲「BLADE」はアニメの世界観をBLUE ENCOUNTなりに表現した非常に疾走感溢れるロックナンバーだ。
■New Single「BLADE」
※TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』オープニングテーマ
作詞：田邊駿一
作曲：田邊駿一
編曲：BLUE ENCOUNT (Sony Music Labels Inc.)
ST＆DLはこちら https://BLUEENCOUNT.lnk.to/BLADE_Fateversion
・初回盤（CD+BD）
価格：￥4,180（税抜￥3,800）
品番：SECL-3216〜17
・通常盤（CD）
価格：￥1,320（税抜￥1,200）
品番：SECL-3218
●購入特典
店舗別の５種類の特典となりますので、お早めにご予約ください。
https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5FXYul
【対象店舗/特典内容】
■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルピック
■TSUTAYA … オリジナルステッカー
■アニメイト … ブロマイド（アニメ盤ジャケット絵柄）
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（アニメ盤ジャケット絵柄）
【注意事項】
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※特典絵柄・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』
放送開始：2025年4月5日(土)夕方5時30分から
※一部地域を除く
放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
原作：青山剛昌「YAIBA」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)
監督：蓮井隆弘
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン/総作画監督：亀田祥倫
サブキャラクターデザイン/メインアニメーター：前並武志
アニメーションプロデューサー：岡田麻衣子
OPテーマ：BLUE ENCOUNT「BLADE」(Sony Music Labels Inc.)
アニメーション制作：WIT STUDIO
▼作品内容
真のサムライを目指し、ジャングルで修行に励んでいた鉄刃。ひょんなことから日本に戻り、父・剣十郎と縁のある峰家に身を寄せることに。峰家の娘・さやかは破天荒な刃に戸惑いながらも暮らし始める。そんなある日、さやかの学校に訪れた刃は、剣道の実力者・鬼丸 猛と運命的な出会いを果たす。その後、刃と鬼丸は衝突を繰り返し、強さを求めた2人に呼応するかのように古の力が目覚める。「雷神剣」と「風神剣」──古来より天地を揺るがしてきた魔剣が今再び目覚め、真の物語が幕を開ける。
©青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
・公式HP：https://www.yaiba-pr.com
・公式X：https://twitter.com/YAIBA_PR
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yaiba_pr
■＜BLUE ENCOUNT tour 2025 “Meet the Quintetto”＞
5月09日(金) 旭川CASINO DRIVE
5月11日(日) 小樽GOLD STONE
6月18日(水) 長崎DRUM Be-7
6月20日(金) 鹿児島CAPARVOホール
6月21日(土) 熊本B.9 V1
7月12日(土) 出雲APOLLO
7月13日(日) 岡山YEBISU YA PRO
7月15日(火) 高松DIME
7月16日(水) 徳島club GRINDHOUSE
8月02日(土) 秋田Club SWINDLE
8月03日(日) 郡山Hip Shot Japan
8月05日(火) 長野CLUB JUNK BOX
8月06日(水) 富山Soul POWER
8月08日(金) 金沢AZ
11月07日(金) KT Zepp YOKOHAMA
11月09日(日) 新潟LOTS
11月16日(日) 仙台GIGS
11月22日(土) サッポロファクトリーホール
11月26日(水) Zepp Nagoya
11月28日(金) Zepp Fukuoka
11月29日(土) Zepp Osaka Bayside
12月06日(土) BLUELIVE HIROSHIMA
12月07日(日) 高松festhalle
12月19日(金) Zepp Haneda(TOKYO)
関連リンク
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