Travis Japan、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One？」のMVプレミア公開が決定

■SNS上で話題となっていたラーメンの謎がついに明らかに!?

Travis Japanが、新曲「Would You Like One?」のMVを配信リリース日の4月28日0時にプレミア公開する。

「Would You Like One?」は、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌。

これまで、ラーメンのうえでダンスをするTravis Japanの姿を捉えたスポット映像や、ラーメンの謎のポーズをとるジャケット写真などが公開されてきており、SNS上では、「『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌なのに、ラーメンどっからでてきた?」「なぜラーメン(笑)」など話題を呼んでいたが、ついにこのMVでラーメンの謎が明らかになる。

また、「Would You Like One?」のリリースを記念して、4月28日から5月4日までStationheadやAWA LOUNGEでTravis Japanのメンバーが登場するリスニングパーティー『Travis Japan ‘Would You like One?’Listening Party for 7 Days』が行われる。こちらも要チェックだ。

リリース情報

04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』作品サイト

https://tabekko-movie.com

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/