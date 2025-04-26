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Ex-Chelsea player quits football aged 24 and makes brave career switchhttps://t.co/6xuwjgzZwO— talkSPORT (@talkSPORT) April 25, 2025