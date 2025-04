ウォリアーズのベテラン、ドレイモンド・グリーンが今季のハッスルアウォードを受賞

4月26日(現地時間25日)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンのハッスルアウォードに、ゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーンが選ばれたことを発表した。

Congrats to Draymond Green on winning the 2024-25 NBA Hustle Award! 💪 pic.twitter.com/R6heJLhPF8

このハッスルアウォードは、ボックススコアではなく、2016年のプレーオフから統計されているハッスルスタッツに基づいて贈られる賞となっている。ハッスルスタッツにはディフレクションやルースボール確保、テイクチャージ、スクリーンアシスト、ショットコンテスト、ボックスアウトなどが含まれる。

今シーズンのグリーンは、1分あたりの3ポイントシュートのコンテスト数0.1225回でリーグ2位、テイクチャージ0.0071回で同6位、ディフェンス時のボックスアウト数0.0479回で同10位にランクイン。

キャリア13年目のベテランは、ウォリアーズで4度の優勝に加えてオールスターに4度、オールNBAチームに2度選ばれたほか、オールディフェンシブチームに8度、2016-17シーズンには最優秀守備選手賞(DPOY)にも選ばれた実績を持つ。

グリーンは今シーズン、68試合の出場で平均29.2分9.0得点6.1リバウンド5.6アシスト1.5スティール1.0ブロックを記録。平均1.45スティールと1.0ブロックをクリアしたのはグリーンとシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)の2選手のみだった(40試合以上に出場した選手が対象)。

今シーズンのハッスルアウォードにおける上位5選手は下記のとおり。グリーンはDPOYを受賞した選手でハッスルアウォードにも輝いたことで、2021-22シーズンにDPOYを獲得したマーカス・スマート(現ワシントン・ウィザーズ/ハッスルアウォード3度選出)に続いて2人目の両アウォード受賞者となった。

◆■NBA 2024-25シーズンのハッスルアウォード上位5選手

1位.ドレイモンド・グリーン(ゴールデンステイト・ウォリアーズ)



2位.ケイソン・ウォーレス(オクラホマシティ・サンダー)



3位.ガーション・ヤブセレ(フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)



4位.ルーゲンツ・ドート(オクラホマシティ・サンダー)



5位.ダイソン・ダニエルズ(アトランタ・ホークス)

The 2024-25 NBA Hustle Award winner

take a look at some of Dray's best defensive highlights from this year 📽️ pic.twitter.com/rmou7i3Bik

- Golden State Warriors (@warriors) April 25, 2025