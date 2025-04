合言葉は“May the 4th”！STAR WARSファン垂涎な「レゴ スター・ウォーズ」から9アイテムがお目見え！

1977年に公開された『エピソード4/新たなる希望』を皮切りに、時代や世代を超えて世界中から愛され続けている『スター・ウォーズ』シリーズ。

劇中で重要な要素として描かれる神秘的な力“フォース”は、シリーズを象徴する名セリフ「フォースと共にあらんことを(May the Force be with you)」で記憶している人も多いはずです。

“May the Force”と“May the 4th”の語呂合わせから生まれた5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念して、「レゴ スター・ウォーズ」シリーズから全9種類の新製品が登場しました。

飾って楽しめる精巧なコレクターズアイテムから、銀河の彼方に思いを馳せるような、冒険心をくすぐる楽しいセットまで。シリーズの世界観を存分に楽しめるラインナップとなっており、すべてのファンに向けた魅力的なコレクションです。

「レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェットのファイアスプレー級哨戒攻撃艇」(4万2980円)は、『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』に登場する、バウンティ・ハンター、ジャンゴ・フェットの愛機を再現したセットです。

全2970ピースの大ボリュームで、ジャンゴ・フェットがジェダイを追跡し、アステロイド帯を飛行するスリリングな名シーンを自宅で再現可能。精巧な内部構造や可動式のメインハッチ、調整可能なブラスター、劇中で印象的だったセイスミック・チャージなど、臨場感のあるギミックも多数搭載されています。

着陸モード・飛行モードに対応した展示スタンドが付属し、組み立てた後は高い完成度のディスプレイアイテムとして楽しめます。

誰もが一度は目にしたことのあるおなじみの「レゴ スター・ウォーズ スター・ウォーズ ロゴ」(1万980円)は、『スター・ウォーズ』史上、もっとも印象的なタイトルカードのひとつを3Dで再現したセットです。

全700ピースからなる本セットは、組み立てながら発見できる細かなディテールや仕掛けが満載。ファンに新たな楽しみをもたらしてくれる、コレクション性の高いアイテムです。

銀河系でもっともいたずら好きなドロイドを再現した「レゴ スター・ウォーズ C1-10P “チョッパー” アストロメク・ドロイド」(1万7480円)は、頭部やアームの可動、隠しツールの収納など、細かなディテールが満載のセットです。

チョッパーのミニフィギュアと、キャラクターに関する情報をまとめた専用プレートも付属し、ディスプレイとしても楽しめるコレクターズアイテムとなっています。

「レゴ スター・ウォーズ カイロ・レンのヘルメット」(1万980円)は、レゴのヘルメットコレクションに加わった最新作。ダークサイドの象徴ともいえるデザインを、529ピースで精巧に再現しています。

「レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェット ヘルメット」(1万2480円)は、映画『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』に登場するジャンゴ・フェットのヘルメットを再現したモデル。

調整可能なレンジファインダーアンテナなど、ユニークなディテールも忠実に表現されており、全616ピースで構成されています。

「レゴ スター・ウォーズ 反乱軍のUウィング・スターファイター」(1万980円)は、映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』およびドラマシリーズ『キャシアン・アンドー』に登場するアイコニックな輸送機“Uウィング”を、594ピースで再現したセットです。

キャシアン・アンドーやK-2SO、ISBエージェント、そしてミニフィギュア初登場となるデドラ・ミーロが付属。ウィングを「V」字型に展開できるスイング機能も搭載され、劇中の臨場感を楽しめる仕様となっています。

「レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ ルーク・スカイウォーカー(反乱軍パイロットバージョン)」(1580円)と、「レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ シスの復讐:ヒーローとヴィラン」(7480円)も新たにラインナップに加わりました。

どちらも、映画でおなじみのアイコニックなキャラクターたちをコンパクトなサイズで再現しており、ディスプレイアイテムとしても魅力的なセットです。

これらを含む全9種の新作「レゴ スター・ウォーズ」は、2025年4月18日午前9時より一部製品の先行予約がスタート。一般販売は5月1日から(一部製品は5月4日発売)となっています。

