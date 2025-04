※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。4月24日(木)の放送では、「もしお金が支給されるとしたら……「1ヶ月に1万円ずつもらえるのが12ヶ月続く」or「1年待ったら12万円まとめてもらえる」、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

アンジー教頭:私はね、1年待って12万円をまとめてもらえるほうが嬉しいかな。1万円ずつもらうと使っちゃうから。12万円をドーンともらったほうが、「もらった!」って実感がある。こもり校長:まあ、そうだよな。ぶっちゃけ。1年後に12万円もらえるって選択をして、実は「本当は1ヶ月に1万円ずつもらえる選択肢もあったんだよ」ってバラされないなら、俺はそっち選ぶなあ。俺も絶対使っちゃうから。だからもう、まとめてドッともらいたい派。

「どっちのCat or Dog」4月24日(木)放送より

●「1ヶ月に1万円ずつもらえるのが12ヶ月続く」派・毎月推しにお金を使ってあげたいから・ちょっとずつもらったら細かい無駄遣いをしてしまいそうアンジー教頭:マジで間違いない!私もほんと、それなのよ。こもり校長:だって、逆に使わないのであれば、1ヶ月に1万円ずつもらう意味ないんだよね。じゃあもう1年待てばいいじゃん、ってなる。アンジー教頭:そうそう! そうなのよ!! 最終的にそうなるの!こもり校長:僕もね、そういうつもりで給料使ってるんです。だからもう、毎月すっからかん(笑)。アンジー教頭:給料の使い方の話になってた(笑)。



