ÎëÌÚµþ¹á¡¡²áµî¤Ë¡Ö¥Ç¥Þ¤Ç¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸µÌîµåÁª¼ê¤ò¹ðÇò¡Ö½µ´©»ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¡¢¸µ²£ÉÍ¤Î¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÈÎëÌÚ¤Ç¡¢µÜ¾ë½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸¤¦¡ÖµÜ¾ë¸©¿Í²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡ÖÂçËâ¿À¡¦º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©°ìÅÙ¡¢¥Ç¥Þ¤Ç¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤·²ñ¤¦µ¡²ñ¤¢¤ë¤È²ñ¤¤¤Å¤é¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½µ´©»ï¤Ë²¿ÅÙ¤«½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²ñ¤¤¤Å¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÈÀ¨¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤¬¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤âµÜ¾ë¤ÎÊý¤À¤«¤é¡£¤¼¤Ò¡×¤ÈºÆÅÙÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£