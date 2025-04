ももクロがアンジェリーナ・ジョリー!? キンタロー。＆高城れに、モノマネ大暴走！

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと!』。

【映像】ももクロ・百田夏菜子が2人出現!?「えくぼは恋の落とし穴♡」キンタロー。の強烈モノマネに百田は大困惑

4月26日(土)の放送では、前回に引き続きモノマネタレント・キンタロー。がゲスト出演。前回は豊富なレパートリーからモノマネを披露してくれた彼女が、今回は番組収録前日に完成させた最新作を披露する。

つけ髭と胸にタトゥーメイクを施し、ダンスをしながらスタジオに戻ってきたキンタロー。に、ももクロは圧倒される。

「Nice to meet you. I’m coming from India.」と英語で自己紹介する彼女がモノマネをしているのは、2021年にヒットした映画に出演していた俳優だという。

「その映画は観ました!」とひらめいた様子のももクロだが、なかなか名前が出てこない。佐々木彩夏は「わかってるのにわかんないだって!」と、答えられないもどかしさに悔しい表情を浮かべる。

キンタロー。はみんなが知っている俳優だというが、ももクロは答えにたどり着けるのか?

続いてのメニューは「話題必至のレアメニュー!? メンバーのモノマネに挑戦」。

モノマネはコツをつかめば誰でもできるということで、キンタロー。の指導のもと、世界的大スター、アンジェリーナ・ジョリーのモノマネに挑戦する。

そのぽってりとした唇のマネに苦戦するももクロ。普段使わない顔の筋肉を意識しなければならず、自ずと変顔を披露することに。

ついつい指導に熱が入ってしまったキンタロー。から「メンバー同士のモノマネなら上手にできるのでは?」という提案が出る。さっそく玉井詩織は佐々木と、百田は高城れにとお互いのモノマネをしていく。

長年一緒にいる4人だけに、お互いの特徴とマネしたいポイントがスラスラと出てくる。百田のモノマネをする高城は、「若いころの勢いだけでやっていた夏菜子ちゃんをやります!」と宣言。しかし、その言葉に「勢いだけだと思ってたの?」と不満を抱く百田だった。

準備が整ったももクロは、「楽屋あいさつ」というテーマに沿ってモノマネをしていく。

キンタロー。に認められようと気合いが入りまくり、どんどん誇張が激しくなっていくメンバー。とくに高城の暴走が止まらない!

はたしてモノマネをきっかけに、お互いの魅力を再認識することはできたのか?