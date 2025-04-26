Èî¸å¹î¹¤¬£±Æü·Ù»¡½ðÄ¹¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤½¤ìº¾µ½ÅÅÏÃ¡ª½Ð¤ë¤Ê¤è¡ªÀäÂÐ½Ð¤ë¤Ê¤è¡ª¡×
¡¡¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÈî¸å¹î¹¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦²®·¦¥¿¥¦¥ó¥»¥Ö¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Èî¸å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²®·¦·Ù»¡½ð¤Î£±Æü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£À©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡ÖÉáÃÊ¤³¤³¤ÇÂ¹¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡££±Æü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¡£ºòº£¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤¬Â¿¤¯¡¢Èî¸å¼«¿È¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö³¤³°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥ä¡¼¡ª¤½¤ìº¾µ½ÅÅÏÃ¡ª½Ð¤ë¤Ê¤è¡ªÀäÂÐ½Ð¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Èî¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®ÅòÉ÷Ï¤¤Ç¸À¤¦¤Èà²¡¤»á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Êº¾µ½ÅÅÏÃ¤Ë¡Ë½Ð¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ä¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº¾µ½ÅÅÏÃ½Ð¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¤Î¥¸¥ã¥ó¥×·Ý¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£