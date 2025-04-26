DJ KOO¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×½éÅÐ¾ì ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖºÇ¹â DO DANCE¡×¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì2025S/S¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/26¡ÛTRF¤ÎDJ KOO¤¬26Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAPPORO COLLECTION 2025 SPRING¡¿SUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDJ KOO¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
DJ KOO¤Ï¡Ö»¥ËÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖYo¡ª¥µ¥Ä¥³¥ì¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ DO DANCE¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿DJ KOO¤Ï¡Ö¡Ø¥µ¥Ä¥³¥ì¡Ù¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡ØDJ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¡£Æ±¤¸¤¯¥È¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿SKE48¤Î¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡¢Hello¢¡DayDream¡ª¡Ê¢¨¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÇò±©¤¨¤ë¤Ë¡ÖYeah¡ª¡×¤Ê¤ÉDJ KOO¤é¤·¤¤ÁêÄÈ¤â¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡ªºÇ¹â DO DANCE¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡£22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖVenus¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤ä½ÂÃ«Æäºé¡¢¤È¤¦¤¢¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¢IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£MC¤ÏÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDJ KOO¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡DJ KOO¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×½é½Ð±é
DJ KOO¤Ï¡Ö»¥ËÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¼¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖYo¡ª¥µ¥Ä¥³¥ì¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ DO DANCE¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡¡Ö»¥ËÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖVenus¡×
º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡£22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖVenus¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤ä½ÂÃ«Æäºé¡¢¤È¤¦¤¢¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¢IS:SUE¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¡¢DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤é¤¬½Ð±é¡£MC¤ÏÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û