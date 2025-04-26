ÂÆ§¤ß40²ó¡ÄÅÁÀâPKºÆÍè¤Ë´ÑµÒÁûÁ³¡Ö¤Û¤ó¤È¥¯¥»¶¯¤¤¡×¡¡¸µÆ±Î½ÂÐ·è¤â¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
ºòµ¨¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡°ÊÍè¡¢¾®¸«ÍÎÂÀ¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï4·î26Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾12Ê¬¤ËÆÀ¤¿PK¤òFW¾®¸«ÍÎÂÀ¤¬·è¤á¤Æ¿·³ã¤¬ÀèÀ©¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¥¯¥»¶¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾12Ê¬¡¢¿·³ã¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¾®¸«¤«¤éMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤®¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤È¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êDF¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆÁ°È¾¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¿·³ã¤¬Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®¸«¡£Âç¸Ô¤Ç6Êâ¤Î½õÁö¤ò¼è¤ê¡¢ÂÆ§¤ß40²ó¤ÎÆÈÆÃPK¤òÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ë·è¤á¤Æ¿·³ã¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç2ÅÙÀ®¸ù¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÈÆÃPK¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¼ºÇÔ¤Ê¤·¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¿²ó¤Ç¤â¸«¤ì¤ë¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ì¤¿¿Í¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼êGK¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Åçµü²ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾®Åç¤Ç¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë