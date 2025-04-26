»³ËÜÍ³¿¤Ë²¿¤¬¡Ä²øÊª¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ëº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È5²ó3¼ºÅÀKO¤Ç2ÇÔÌÜ¡¡¸«¤é¤ì¤¿üþ°ÛÊÑüþ¡Ö¥¯¥»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
½é²ó¤«¤éÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤â(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤¢¤Ã¤ÆÀïÁ°¤«¤éÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬½é²ó¤Ë¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÅðÎÝ¤òµö¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤Ï½é²ó¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÆóÅð¤òµö¤·¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£
¡¡¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤òº¸Èô¡¢3ÈÖ¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Þ¥«¥Á¥§¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Æó»à¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤â4ÈÖ¡¢¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ð¤ìÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢6ÈÖ¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥à¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢2ÅÀÌÜ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢½é²ó¤À¤±¤Ç32µå¡¢2¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥ó¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ë¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏNHK¡ÝBS1¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÉðÅÄ°ì¹À»á¤â¡ÖÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÇÀþ¤Ë¡Ë¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡2²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Â³¤¯¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥«¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤Ï¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬2²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3»Íµå¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3²óÀèÆ¬¤Ë¤â»Íµå¤È¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤Ç¤Ï¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë4»Íµå¤ÈÀ©µåÎÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡Ý1¤Î5²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤ò»°ÎÝ¼ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î°Á÷µå¤â¤¢¤ê½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¦¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Ø¥¤¥º¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¦¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Åêµå¤ËÅ·¤ò¤¢¤ª¤¤¤À¤ê¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦93¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤ÎÆü¤Ï5²ó5°ÂÂÇ4»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡¢2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4»Íµå¤Î¡É°ÛÊÑ¡É¤¬ÅêµåÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²øÊª¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÅê¼êÀï¤ÏÁê¼ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]