¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë£²ÈÖ¼ê¤Ï¡ÖÍ³²¥·¡¼¥È¡×Àâ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë£Ã£Å£Ï¤¬È¿È¯¡ÖÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ËÂ³¤¯³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤é£²ÈÖ¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÍ³²¥·¡¼¥È¡×Àâ¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£Î£³£¶£µ¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¡ØÀ¤µª¤ÎºÍÇ½¡Ù¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢£´ÅÙ¤Î£Æ£±¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÂè£²¥·¡¼¥È¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤ò´Þ¤á¤Æ²áµî£¶¿Í¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸«²ò¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³ÑÅÄ¤Îà¸ÅÁãá¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥¤¥¨¥ë»á¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆàÍ³²¥·¡¼¥Èá¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡Ê¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¡Ë¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÅ¬Ç¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï°ìÀ¤µª¤Ë¤âµÚ¤ÖºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢Èó¾ï¤Ë½¸ÃæÎÏ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£Èà¤Û¤É¥ì¡¼¥¹¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö¤À¤«¤éàÍ³²¥·¡¼¥Èá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¼Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Èà¤Ê¤é¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢£³Àï¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö£²¡×¡££´ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£µ·î£³Æü³«Ëë¡¢·è¾¡Æ±£µÆü¡Ë¤ËÎ×¤à¤¬¡¢º£¸å¤Ë¡ÖÍ³²¥·¡¼¥È¡×Àâ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£