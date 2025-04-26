柏vs新潟 スタメン発表
[4.26 J1第12節](三協F柏)
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 31 成瀬竣平
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 稲村隼翔
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
FW 41 長谷川元希
控え
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 42 橋本健人
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 20 ミゲル・シルヴェイラ
MF 22 新井泰貴
MF 46 笠井佳祐
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介
※14:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 31 成瀬竣平
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[アルビレックス新潟]
先発
GK 23 吉満大介
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 稲村隼翔
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
FW 41 長谷川元希
控え
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 42 橋本健人
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 20 ミゲル・シルヴェイラ
MF 22 新井泰貴
MF 46 笠井佳祐
FW 99 小野裕二
監督
樹森大介