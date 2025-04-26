[4.26 J1第12節](三協F柏)

※14:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 31 成瀬竣平

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 13 犬飼智也

MF 19 仲間隼斗

MF 33 白井永地

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[アルビレックス新潟]

先発

GK 23 吉満大介

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 3 稲村隼翔

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

MF 6 秋山裕紀

MF 16 小見洋太

MF 19 星雄次

MF 30 奥村仁

MF 33 高木善朗

FW 41 長谷川元希

控え

GK 1 藤田和輝

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 42 橋本健人

MF 11 ダニーロ・ゴメス

MF 20 ミゲル・シルヴェイラ

MF 22 新井泰貴

MF 46 笠井佳祐

FW 99 小野裕二

監督

樹森大介