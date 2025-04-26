◆第７０回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）＝枠順確定

３歳ダート３冠レース初戦の枠順が４月２６日、確定した。ＪＲＡ勢では雲取賞Ｖのジャナドリア（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ゴールドドリーム）は５枠９番。京浜盃制覇のナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は７枠１２番となった。

地方勢では雲取賞３着のスマイルマンボ（牡３歳、大井・坂井英光厩舎、父デクラレーションオブウォー）が４枠７番。京浜盃３着のナイトオブファイア（牡３歳、大井・渡辺和雄厩舎、父ホッコータルマエ）が４枠６番に決まった。

枠順は以下の通り。（馬番、所属、馬名、騎手の順。全て牡３歳、５７キロ）

（１）大井 フレンドローマ 鷹見 陸

（２）大井 キングオブワールド 安藤 洋一

（３）川崎 ミーヴァトン 町田 直希

（４）ＪＲＡグランジョルノ 戸崎 圭太

（５）ＪＲＡアメージング 田辺 裕信

（６）大井 ナイトオブファイア 矢野 貴之

（７）大井 スマイルマンボ 吉原 寛人

（８）大井 スキャロップ 高野 誠毅

（９）ＪＲＡジャナドリア クリストフ・ルメール

（１０）大井 カセノタイガー 野畑 凌

（１１）大井 ペピタドーロ ライアン・クアトロ

（１２）ＪＲＡナチュラルライズ 横山 武史

（１３）大井 コスタデラルス 桜井 光輔

（１４）大井 ベクトルマッハ 江里口裕輝

（１５）大井 バブリングストーン 石川 駿介