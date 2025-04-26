ジャナドリア

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◆第７０回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）＝枠順確定

　３歳ダート３冠レース初戦の枠順が４月２６日、確定した。ＪＲＡ勢では雲取賞Ｖのジャナドリア（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ゴールドドリーム）は５枠９番。京浜盃制覇のナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）は７枠１２番となった。

　地方勢では雲取賞３着のスマイルマンボ（牡３歳、大井・坂井英光厩舎、父デクラレーションオブウォー）が４枠７番。京浜盃３着のナイトオブファイア（牡３歳、大井・渡辺和雄厩舎、父ホッコータルマエ）が４枠６番に決まった。

　枠順は以下の通り。（馬番、所属、馬名、騎手の順。全て牡３歳、５７キロ）

　（１）大井　フレンドローマ　　　鷹見　陸

　（２）大井　キングオブワールド　安藤　洋一

　（３）川崎　ミーヴァトン　　　　町田　直希

　（４）ＪＲＡグランジョルノ　　　戸崎　圭太

　（５）ＪＲＡアメージング　　　　田辺　裕信

　（６）大井　ナイトオブファイア　矢野　貴之

　（７）大井　スマイルマンボ　　　吉原　寛人

　（８）大井　スキャロップ　　　　高野　誠毅　

　（９）ＪＲＡジャナドリア　　　　クリストフ・ルメール

（１０）大井　カセノタイガー　　　野畑　凌

（１１）大井　ペピタドーロ　　　　ライアン・クアトロ

（１２）ＪＲＡナチュラルライズ　　横山　武史

（１３）大井　コスタデラルス　　　桜井　光輔

（１４）大井　ベクトルマッハ　　　江里口裕輝

（１５）大井　バブリングストーン　石川　駿介