¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ...ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÌµ°ÂÂÇ¡¢Éüµ¢¸å4ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤ÈÄÀÌÛ¡¡»³ËÜÍ³¿5²ó3¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 0¡Ý3 ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´°ÉõÉé¤±¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢¡È»ºµÙÌÀ¤±¡É¤«¤é4ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤ÈÄÀÌÛ¡£
ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤Ï5²ó¡Ê94µå¡Ë¤òÅê¤²5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢4»Íµå¤Çº£µ¨2ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.93¤«¤é1.06¤Ë°²½¤¹¤ë¤â¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïºòµ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê22¡Ë¤ÈÃíÌÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢·³ÇÛ¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤ÈÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é159Ò¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²ÃæÈô¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï1»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅê¥´¥í¡£ÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¶´»¦¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤ëÁöÎÝ»à¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î´Ö¤ËÆóÎÝ¤Ø¡£¤À¤¬M.¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Æó¥´¥í¤ÇÈ¿·â¤Ê¤é¤º¡£
ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎF.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤¬ÆóÎÝÂÇ¤ÈÁê¼ê¼éÈ÷¤Î¥¨¥é¡¼¤ÇÌµ»à»°ÎÝ¤Ë¡£È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢T.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤¬»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
5²ó¤ÎÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï3ÈÖ¼ê¤ÎD.¥µ¥ó¥¿¥Ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Á¾å¤²ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤âÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢7²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤Î¤ß¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ç3Ï¢ÇÔ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16¾¡10ÇÔ¤Ë¡£ÌÀÆü27Æü¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
Ê©ÃÅ,
Ë¡Í×,
À¸²Ö,
½»Âð,
¶âÂ°²Ã¹©,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö