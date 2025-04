かわいすぎ。ミルフィー×リラックマの限定コラボデザインのパフが登場

サンエックスはこのほど、ミルフィーと「リラックマ」がコラボした限定デザインのパフの発売を発表しました。

■キャラクターたちの顔がそのままパフに!

同商品は、「リラックマ」、「コリラックマ」、「キイロイトリ」、「チャイロイコグマ」の顔やフォルムをモチーフにしたフェイスパフです。

アイテムは、「マシュマロフィットパフ リラックマ」(660円)、「シルキーフィットパフ コリラックマ」(660円/2個入り)、「エアリーパウダーパフ チャイロイコグマ」(660円)、「指パフ リラックマ・キイロイトリ」(550円/3個入り)、「ちびパフ コリラックマ・チャイロイコグマ」(550円/3個入り)。

MilleFee公式サイト、Qoo10、楽天市場店など各種オンラインストアのほか、全国のドン・キホーテ、アインズ&トルペ、ハンズおよびハンズネットでの販売も順次開始予定となっています。

また、全種類のパフを揃えた限定コンプリートBOXも用意。ミルフィー公式オンラインショップにて取り扱います。価格は3,080円。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(フォルサ)