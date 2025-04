接戦に持ち込むも終盤のミスが痛手に…レイカーズがウルブズに惜敗、八村塁は3P2本含む8得点

4月26日(現地時間25日)、ターゲット・センターで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が開催。第3シードのロサンゼルス・レイカーズは敵地で第6シードのミネソタ・ティンバーウルブズと激突した。

ホームでの2戦は1勝1敗のタイで終えたレイカーズ。第3戦のチーム初得点は八村塁の3ポイントシュートとなり、続けてレイアップも成功する。32-26で迎えた第2クォーター、レイカーズはレブロン・ジェームズが多彩なオフェンススキルでスコアを奪い、中盤には逆転。オースティン・リーブスやルカ・ドンチッチも3点弾などで加勢し、58-54とレイカーズの4点リードで試合を折り返した。

第3クォーターも一進一退の攻防が続き、八村は好守備を見せつつ長距離砲をヒット。84-86の2点ビハインドで迎えた最終クォーター、レブロンが強気な3ポイントを次々と沈めて流れをつかみかけるも、要所でのターンオーバーやファウルが続く展開に。ウルブズに隙を突かれて点差を広げられると、最終スコア104-116でレイカーズの黒星となった。

悔しい敗戦となったレイカーズは、レブロンが38得点10リバウンド4アシスト、リーブスが20得点7リバウンド4アシスト、ドンチッチが17得点7リバウンド8アシストを記録。八村は37分38秒にわたって出場し、8得点4リバウンド2アシスト1スティール1ブロックを挙げている。

ホームの勢いを白星につなげたウルブズは、アンソニー・エドワーズが29得点8リバウンド8アシスト、ジェイデン・マクダニエルズが30得点5リバウンド、ジュリアス・ランドルが22得点5リバウンド4アシストをマークした。

シリーズをタイに戻してホームへ戻るためにも、第4戦の重要性がより一層増したレイカーズ。注目のGAME4は、28日の午前4時30分にティップオフとなっている。

■試合結果



ミネソタ・ティンバーウルブズ 116-104 ロサンゼルス・レイカーズ



MIN|32|22|32|30|=116



LAL|26|32|26|20|=104

LEBRON JAMES 3 STRAIGHT 3PM 🎯🎯🎯

HE'S ON FIRE IN THE FOURTH QUARTER!!!

Lakers/Timberwolves coming down to a thrilling conclusion in Game 3 on ESPN! pic.twitter.com/kH1p8Z1v2l

- NBA (@NBA) April 26, 2025