UniteUp!から、PROTOSTARの1stアルバム『United Stars』（4月9日発売）収録曲「約束公園」のリリックビデオが26日20時よりプレミア公開される。

▲4月26日20時〜　プレミア公開

7月6日（日）にはパシフィコ横浜 国立大ホールでのワンマンライブ＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞の開催を控えるUniteUp!。チケットに関してはオフィシャルHP/SNS先行受付が開始した。こちらは特典付きの一般指定席も応募が可能となっている。

ユニット別の単独ライブなど数々の経験を経て成長した彼らの姿と、さらなる盛り上がりを見せる多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」の今後に注目。

(c)Project UniteUp!


＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞

2025年7月6日(日)パシフィコ横浜 国立大ホール
開場17:00〜／開演18:00〜／終演予定20:00〜

【出演】
PROTOSTAR 戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門
LEGIT 助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎
JAXX/JAXX masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本 学

・オフィシャルHP/SNS先行
受付期間2025年4月26日（土）12:00〜5月6日（火・祝）23:59
一般指定席 通常￥8,000-(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)￥9,600-(税込)
・2次先行
受付期間2025年5月14日（水）12:00〜5月27日（火）23:59
応援しないとシート 通常￥8,000-(税込)
※Blu-ray&DVD 2巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券（第2次）」が必要です。

※「応援しないとシート」は一般席よりも前方のお席となります。前方の感覚は個人差がございますので、予めご了承いただいた上でお申込みください。
お席の変更はお受けできません。

リリース情報

■JAXX/JAXX「JAXXPOT TIME」
2025年5月28日(水)リリース
・完全生産限定盤[CD+BD＋フォトブック] / ESCL-6090〜6091 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD]ESCL-6092 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://JAXXJAXX.lnk.to/JAXXPOTTIME_CD

■LEGIT「How Is This」
2025年5月14日（水）リリース
・完全生産限定盤[CD+BD＋フォトブック]　/ SECL-3210〜3211 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD] / SECL-3212 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://LEGIT.lnk.to/HowIsThis_CD

■PROTOSTAR「United Stars」
2025年4月9日（水）リリース
・完全生産限定盤[CD+BD] / SRCL-13236〜13237 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD] / SRCL-13238 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://UUPROTOSTAR.lnk.to/UnitedStars_CD

アニメ情報

TVアニメ第2期〚UniteUp! -Uni:Birth-』
各配信プラットフォームにて配信中

■Blu-ray＆DVD シリーズ全6巻にて発売
第1巻　2025年4月9日発売
https://uniteup.info/anime/2nd/bddvd/

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関連リンク

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