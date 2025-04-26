＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞



2025年7月6日(日)パシフィコ横浜 国立大ホール開場17:00〜／開演18:00〜／終演予定20:00〜【出演】PROTOSTAR 戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門LEGIT 助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎JAXX/JAXX masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本 学・オフィシャルHP/SNS先行受付期間2025年4月26日（土）12:00〜5月6日（火・祝）23:59一般指定席 通常￥8,000-(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)￥9,600-(税込)・2次先行受付期間2025年5月14日（水）12:00〜5月27日（火）23:59応援しないとシート 通常￥8,000-(税込)※Blu-ray&DVD 2巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券（第2次）」が必要です。※「応援しないとシート」は一般席よりも前方のお席となります。前方の感覚は個人差がございますので、予めご了承いただいた上でお申込みください。お席の変更はお受けできません。