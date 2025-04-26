PROTOSTAR、「約束公園」リリックビデオをプレミア公開
UniteUp!から、PROTOSTARの1stアルバム『United Stars』（4月9日発売）収録曲「約束公園」のリリックビデオが26日20時よりプレミア公開される。
▲4月26日20時〜 プレミア公開
7月6日（日）にはパシフィコ横浜 国立大ホールでのワンマンライブ＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞の開催を控えるUniteUp!。チケットに関してはオフィシャルHP/SNS先行受付が開始した。こちらは特典付きの一般指定席も応募が可能となっている。
(c)Project UniteUp!
＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞
開場17:00〜／開演18:00〜／終演予定20:00〜
【出演】
PROTOSTAR 戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門
LEGIT 助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎
JAXX/JAXX masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本 学
・オフィシャルHP/SNS先行
受付期間2025年4月26日（土）12:00〜5月6日（火・祝）23:59
一般指定席 通常￥8,000-(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)￥9,600-(税込)
・2次先行
受付期間2025年5月14日（水）12:00〜5月27日（火）23:59
応援しないとシート 通常￥8,000-(税込)
※Blu-ray&DVD 2巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券（第2次）」が必要です。
※「応援しないとシート」は一般席よりも前方のお席となります。前方の感覚は個人差がございますので、予めご了承いただいた上でお申込みください。
お席の変更はお受けできません。
リリース情報
2025年5月28日(水)リリース
・完全生産限定盤[CD+BD＋フォトブック] / ESCL-6090〜6091 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD]ESCL-6092 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://JAXXJAXX.lnk.to/JAXXPOTTIME_CD
■LEGIT「How Is This」
2025年5月14日（水）リリース
・完全生産限定盤[CD+BD＋フォトブック] / SECL-3210〜3211 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD] / SECL-3212 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://LEGIT.lnk.to/HowIsThis_CD
■PROTOSTAR「United Stars」
2025年4月9日（水）リリース
・完全生産限定盤[CD+BD] / SRCL-13236〜13237 / 価格：9,900円(税込)
・通常盤[CD] / SRCL-13238 / 価格：3,300円(税込)
CDご予約はこちら：https://UUPROTOSTAR.lnk.to/UnitedStars_CD
アニメ情報
各配信プラットフォームにて配信中
■Blu-ray＆DVD シリーズ全6巻にて発売
第1巻 2025年4月9日発売
https://uniteup.info/anime/2nd/bddvd/
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