『UniteUp!』より、PROTOSTAR「約束公園」リリックビデオがプレミア公開
■ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付がスタート！
多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が7月6日に神奈川・パシフィコ横浜で開催するワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付が開始となった。特典付きの一般指定席も応募が可能だ。詳細はオフィシャルサイトで。
さらに、4月9日にリリースされたPROTOSTARの1st アルバム『United Stars』より、「約束公園」のリリックビデオが4月26日20時にプレミア公開される。こちらも要チェックだ。
(C)Project UniteUp!
ライブ情報
UniteUp!「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」
07/06（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
出演：PROTOSTAR（戸谷菊之介、山口諒太郎、平井亜門）、LEGIT（助川真蔵、森蔭晨之介、坂田隆一郎）、JAXX/JAXX（masa、下前祐貴、馬越琢己、坪倉康晴、高本学）
リリース情報
2025.04.09 ON SALE
PROTOSTAR
ALBUM『United Stars』
2025.05.14 ON SALE
LEGIT
ALBUM『How Is This』
2025.05.28 ON SALE
JAXX/JAXX
ALBUM『JAXXPOT TIME』
ライブ詳細はこちら
https://uniteup.info/event/smilealive/unibirth/
『UniteUp!』OFFICIAL SITE
https://uniteup.info