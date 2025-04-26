『UniteUp!』より、PROTOSTAR「約束公園」リリックビデオがプレミア公開

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■ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付がスタート！

多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が7月6日に神奈川・パシフィコ横浜で開催するワンマンライブ『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』のオフィシャルサイト / SNS先行受付が開始となった。特典付きの一般指定席も応募が可能だ。詳細はオフィシャルサイトで。

さらに、4月9日にリリースされたPROTOSTARの1st アルバム『United Stars』より、「約束公園」のリリックビデオが4月26日20時にプレミア公開される。こちらも要チェックだ。

(C)Project UniteUp!

ライブ情報

UniteUp!「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」

07/06（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演：PROTOSTAR（戸谷菊之介、山口諒太郎、平井亜門）、LEGIT（助川真蔵、森蔭晨之介、坂田隆一郎）、JAXX/JAXX（masa、下前祐貴、馬越琢己、坪倉康晴、高本学）

リリース情報

2025.04.09 ON SALE

PROTOSTAR

ALBUM『United Stars』

2025.05.14 ON SALE

LEGIT

ALBUM『How Is This』

2025.05.28 ON SALE

JAXX/JAXX

ALBUM『JAXXPOT TIME』

ライブ詳細はこちら

https://uniteup.info/event/smilealive/unibirth/

『UniteUp!』OFFICIAL SITE

https://uniteup.info